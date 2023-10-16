被爆校园霸凌退团2年 传前(G)I-DLE成员复出

（首尔讯）前(G)I-DLE成员徐穗珍（Seo Soo Jin）2021年因卷入校园暴力争议而退团，沉寂2年后，近日传出将以SOLO歌手身份复出，引起韩网讨论。

徐穗珍曾是(G)I-DLE的人气成员，2021年被爆料在学生时期抽烟、打架，掌掴同学，甚至索钱。参演过《穿透屋顶的High Kick！》电视剧的演员徐信爱（Seo Shin Ae）是徐穗珍的中学同学，她也在Instagram（IG）写长文称自己学生时期曾被徐穗珍霸凌。

面对种种爆料，徐穗珍承认曾抽烟，但否认施暴和勒索钱财等霸凌行为。但韩国网民并不买账，导致事件不断发酵。2021年8月14日，(G)I-DLE所属的经纪公司CUBE娱乐宣布徐穗珍正式退出团体。她在2022年与CUBE娱乐解约后，曾两次以诬告罪对爆料者提告，但最终被法院宣判败诉。

徐穗珍6月底开设IG账号，粉丝人数已突破282万。（取自徐穗珍IG）

徐穗珍自退团后销声匿迹约2年，2023年6月底第一次开设IG账号，目前追踪人数为282万人，关注度颇高。据韩媒报道，她目前正在准备于秋天（2023年第四季）以SOLO歌手身份复出。

消息传出后，大部分韩国网民都抱持着不支持的态度，认为：“霸凌争议的艺人为什么总是硬要出来”、“根本没被霸凌案影响，还过得很好呢，总是只有受害者在难过”。不过，也有部分网民表示相当期待。