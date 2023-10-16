韩剧“Penthouse”安妍红惊爆再婚 闪嫁CEO

（首尔讯）以狗血韩剧“Penthouse”恐怖家教“陈粉红”一角爆红的47岁韩国女星安妍红16日遭爆料，已低调再婚，闪嫁CEO，成为10月新娘，喜讯曝光震惊演艺圈。

童星出身的安妍红已出道38年，曾以大河剧《土地》女主角童年角色夺下想艺术大赏童星奖。她曾演出无数电视剧作品，成为家庭剧场的演技派演员。近期曾演出狗血韩剧“Penthouse”2、3季的恐怖家教老师“陈粉红”，再度翻红。据韩媒《体育东亚》独家报导，据演艺界相关人士透露，安妍洪13日下午在首尔江南驿三洞一处婚宴场馆raum举行婚礼。虽然是非公开形式进行，但不少演艺人士出席。

安妍红（中）在韩剧“Penthouse”中饰演恐怖家教“陈粉红”。（互联网）

据悉，安妍红嫁给一名中坚企业的CEO，记者求证正在拍摄韩剧《咣当啷啷家族》的安妍红，是家人接的电话，听到记者祝贺结婚，非常震惊，最后相当喜悦的证实结婚喜讯，并未多谈婚礼细节。据“mydaily”报导，曝光多组婚礼照片之外，没有经纪公司的安妍红也亲自回应，“我们俩现在想一起走美丽的爱情之路”，希望大家祝福他们一辈子都能在一起。

安妍红婚礼现场曝光。（互联网）

安妍红曾有过一段婚姻，2008年6月她嫁给曾担任第2届韩国电子竞技大奖主持人，职业游戏团的前导演赵正雄，并于2013年生下儿子，但两人因性格不合已于2017年6月离婚。如今低调再婚，震惊演艺圈。