向云拍《钱不够用3》乐当绿叶 莫小玲期待“四大天王”合体

2024年贺岁片《钱不够用3》在紧锣密鼓拍摄中，剧组今天（16日）曝光3位主要女演员：向云演程旭辉的“老婆”，莫小玲演辉哥的妹妹，许久不见的本地演员汤妙玲难得“出山”，搭档梁志强演“夫妻”。

10月17日生日的莫小玲受访形容这是“最好的生日礼物”，她和向云在戏中是妯娌关系。莫小玲兴奋地告诉《联合早报》，她、向云和程旭辉都是潮州人，希望有机会在大银幕上以潮州话搞笑。

向云期待搞笑细胞被挖掘

出身梁家班的莫小玲，也期待在《钱不够用3》与梁志强、李国煌和程旭辉重聚。莫小玲说：“我挺期待我们四大天王——哈哈，我讲的啦，再度一起演戏。我们骨子里的搞笑天分与生俱来，而且从梁家班到现在培养出一级棒的默契，一个眼神就知道对方想什么。以前不敢跟梁导顶嘴，现在我会直接问他到底要什么！”

拿电影借题发挥，问莫小玲片酬够吗？电话另一端，立刻传来她唱出第一部《钱不够用》主题曲的歌声：“钱钱钱不够用……这首歌很烧脑！没有一个人是钱够用的，而且我刚买房子，需要努力赚钱。片酬，OK啦。”

向云则坦言“不知道片酬多少”，不过“能参与拍摄就是回报”。她拍过不少梁志强电影，包括《小孩不笨》。她受访时说：“很久没拍梁导的戏了，他现在都用新人，哈哈。《钱不够用3》是本地电影一个重要里程碑，很荣幸可以参与。”

凭精湛演技获奖无数的向云，是新加坡家庭剧的常客，也是“妈妈专业户”。这次出演搞笑片，她笑称：“我觉得我也是能搞笑的人，不过他们每个人都是搞笑高手，希望通过拍摄能挖掘出我的搞笑细胞。我配合他们，做绿叶就好。”

不怕梁导边拍边修剧本

汤妙玲第一次和梁志强合作，抱着开心和学习的心态期待拍摄。不过，她“听说梁导拍戏不照剧本”，可能为了精益求精而在现场修改剧本。

谈及拍摄的准备功夫，汤妙玲说：“肯定是要带着100%的专注力到片场，相信也需要临场反应。如果不是我的戏，我也会在旁观摩！”

向云（左三）与梁志强（左二）曾合作《小孩不笨》电影系列。（档案照）

跟向云提起梁志强边拍边修剧本的“公开秘密”，她闻言笑哈哈，“他从以前就这样，改到最后一分钟。我们是1979年演员训练班的同学，他当时为《缤纷八三》写短剧，我演出，已经是这样。”

莫小玲戏份不少 最怕群戏

莫小玲也异口同声表示，已做好心理准备，“可能从没有台词到有台词”，要现场背起对白，所以将确保自己时刻保持脑筋清醒且灵活。她说：“梁导要求很高，他知道你能给150%，他就会要你做到150%。到时候就听梁导指挥。”

相较于1998年《钱不够用》仅四场戏，莫小玲说这次戏份不少，群戏特别多。她坦言：“我很怕群戏，很考演员的体力和集中力，不是拍你、或者没有对白，也还要带戏，不能松懈。加上这次很多咖啡店外景，天气又热，增加难度。”

左起顺时针：李国煌、梁志强、程旭辉和莫小玲从合作《搞笑行动》开始结缘。（档案照）

10月20日投入拍摄的莫小玲将一路拍到11月中。17日过52岁生日的她搞笑说：“中间有得休息。老了，戏份不要太重，会很累。”