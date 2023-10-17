包租婆要当歌手（首播）

8频道 每周二晚上8.00

全新音乐喜剧，刘玲玲、王昱清、王伟良、娜娜及林尤发等主演。故事讲述英姐因为需要钱，决定把房子租给送外卖的阿伟和害羞女杰西。坚叔是英姐的外甥，因房子装修也搬进来住。英姐不习惯和外人同住，原本想尽办法要赶走三人，过程中产生许多趣事，拉近彼此的友情，四人最后还一起组团参加歌唱比赛。

飞虎之雷霆极战（首播）

Hub都会台（星和Ch111/825） 下午5.00

主演：苗侨伟、黄宗泽、马国明、吴卓羲、吴启华、陈山聪、蒙嘉慧。神秘势力在香港蠢蠢欲动，飞虎队队长骆家成从警界挑选精英，成立特别行动组A team。经多番调查，发现富商欧阳正透过虚拟币交易网站与国际犯罪组织合作。彼时，越南华侨贺进回港，背后牵涉90年代一起轰动的走私案的真相。

偷偷藏不住（首播）

e乐（新电信Ch11/501） 晚上10.00

赵露思、陈哲远主演的中国青春校园偶像剧。讲述顽皮的桑稚被老师频繁要求见家长，她求助来家中玩耍的哥哥朋友段嘉许，也对大哥哥心生爱慕。成年后的桑稚到段嘉许的城市念大学，两人重逢，在日渐亲密的接触下，桑稚陪伴段嘉许解开心结，一段纯真暗恋终于开出美丽的爱情花朵 。

大卫艾登堡：自然本色

Attenborough’s Life In Colour

Eazie TV应用·Global Trekker探索世界频道 晚上8.55

系列纪录片，使用创新科技，从新鲜的视角探索自然，介绍动物如何利用色彩在野外生存、繁衍生息。