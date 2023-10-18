游走的歌王

8频道 晚上8.00

街头艺人歌唱真人秀，赛情渐趋白热化，本周迎来决战之前的最后一个淘汰回合——六强半决赛。以新加坡创作歌曲和新谣为主题的半决赛回合，六强以自己的方式全情投入诠释歌曲，努力打动观众的心。

运动侦探 Sports Detective（首播）

Eazie TV应用·Global Trekker 探索世界频道 晚上 9.55

私家侦探Kevin Barrows和体育记者Lauren Gardner到美国各地，试图找到失踪的物件，帮助拼凑出体育界的历史碎片。

撞邪先生 Mr. Possessed

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上7.20

主演：钟镇涛、郑裕玲、陈百祥。美容院职员曾小雨认识富豪之子利志，以为交上好运。岂料利志的父亲在南洋被下咒绝子绝孙，让利志的恋爱遭恶鬼破坏，无疾而终。小雨深爱利志，找大法师沈慈航授以五色驱邪带，两人新婚之夜，利志遗失了驱邪彩带，恶鬼来犯……

战地食谱

U频道 19日起，每逢星期四晚上9.00

全新资讯节目，由林明伦、杨君伟及陈子颖主持。人类漫长的战争史，食物是最强大的武器。军粮鼓舞了士气，粮食短缺，老百姓又何以果腹？主持人到访柬埔寨、波兰、韩国、菲律宾、中国大陆、台湾金门、越南、德国及日本冲绳岛，从餐桌美食感受人类的求生智慧和坚韧。