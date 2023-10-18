冬天拍动作戏 姜栋元脚趾冻僵

在电影《附身》饰演招摇撞骗的驱魔师，韩星姜栋元笑称：“想要看我挨打的话，会喜欢这部电影！”

姜栋元的角色“千博士”出身驱魔世家，却不信鬼神，直到一次被委托驱魔，才真正遇到恶鬼附身的案子，与恶鬼展开生死战。虽然是主人翁，他却在这部带搞笑成分的恐怖惊悚片中，挨了不少打。

姜栋元透过电邮，逗趣告诉《联合早报》：“千博士不是有无限超能力，或能飞天遁地的英雄。他被追赶和挨打滚地的场面不少。想看到我挨打的话，会喜欢这部电影，哈哈。”

他回忆，为一场重要的动作戏连拍四晚。他说：“入冬时拍摄，我只穿皮鞋连跑了四个晚上，非常冷，我记得脚趾很痛。”

姜栋元在《附身》中有吊钢丝的动作戏。（取自CJ ENM Movie IG）

另一场戏，姜栋元为了不笑场影响拍摄而拼命憋笑。“因为制作队在符咒上撒了易燃料，符咒被点燃时瞬间烧掉，握着符咒的金钟洙前辈当下震惊脱口喊出：啊，好烫！画面太滑稽，我们几个为了不NG，强忍着不笑出来。看电影时仔细看，会发现我们死命憋笑的蛛丝马迹。”

和新导演合作像中彩票

已在新加坡公映的《附身》，是金成植的导演处女作。向来支持新人的姜栋元幽默地形容，跟新导演合作所产生的火花，“有如中彩票般有趣”。“他们的点子新鲜，精力充沛，总能激发我。”

《附身》挂名恐怖惊悚片，姜栋元却认为，电影更像是“乔装成超自然片种的动作片”。

他说：“我向来喜欢超自然、神秘、恐怖和黑暗奇幻片种。读《附身》剧本的时候，觉得除了超自然元素，动作和喜剧也参半，所以接下角色。”

姜栋元认为和新导演合作会有新的火花。（嘉华院线提供）

姜栋元曾在《田禹治》饰演古装道士，在《检察官外传》尝试喜剧角色。他直言不讳：“千博士与之前两个角色相似，但我仍希望能做出新的诠释。幸好观众喜欢，我想我算是挑战成功，哈哈。”

在韩国公映三周的《附身》，目前累计超过1300万美元票房（约1800万新元）。

姜栋元打趣，电影如果拍续集，他希望千博士的法力升级。