马国开唱台上晕眩跌倒 张学友心存阴影

（香港讯）“歌神”张学友星期二（10月17日）在香港举行“张学友60+巡回演唱会”记者会，这是他第10套个人演唱会，已巡回澳门、新加坡、马来西亚、武汉、广州等城市，完成45场，香港站是不可或缺的一个重要里程碑。他17日宣布将于12月13日起在香港红馆开唱，一共举办10场。被香港媒体问到他之前在马来西亚演唱会上头晕跌倒一事，他强调自己声音没有问题，可以继续献唱。

62岁的张学友之前在马国演唱会上因耳水不平衡导致头晕跌倒，当时他敬业起身，照常完美演出，不过仍有不少歌迷忧心他的身体健康状况，他受访时坦言，回到家都还是晕晕的，心理的确有影响。

张学友自曝发病当天曾两度要求叫停个唱：“开唱前一小时头晕，本来想叫停，但主办单位希望我继续，叫我搏一搏。唱到第二首歌，我用手势说我要取消，但没有人理我，幸好我习惯闭着眼唱歌，没那么晕。（太太和女儿很担心？）她们之后才知道，但我已经没事，也回到家了。”

他指耳水不平衡是从小已经存在的问题，但在台上发病是唯一一次，幸好已经过关，还笑说自己的发病率年轻时每年一次，年纪大了就几年才发病一次，所以发病是很稀有的事，希望未来一两年不会再发生。

张学友严以律己又谦虚，谈到香港个唱，他说虽然已经做了几十场，但因为自我要求高，所以还是会感到紧张。至于这次除了陪歌迷欢度圣诞假期，是否会加场或跨年？他则说要看观众反应。他也透露女儿已经出国留学，太太罗美薇一定会到场支持。