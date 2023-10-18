新台合拍新剧 两地演员谈情说爱

台湾TVBS与新传媒17日在法国康城电视节（MIPCOM）宣布，携手拍摄电视剧《完全省钱恋爱手册》，本地演员周智慧、胡煜诗和邓伟德将参与演出。10月16至19日在康城举行的MIPCOM是全球首屈一指的影视商务交流展览会。

《完全省钱恋爱手册》演员黄柏峰、陈语安、林子闳、郭书瑶、林鹤轩、周智慧齐聚读本 。（TVBS）

除了三名本地演员，台湾演员郭书瑶、林子闳、林鹤轩、黄柏峰和陈语安也将参与拍摄。新加坡演员将陆续到台北拍摄，预计拍到2024年1月。

周智慧两个星期前已到台北为拍摄做准备。对于作品在康城举行的商务展览中亮相，她觉得“有点不可思议”，也透露为此剧试镜前，忙着拍通宵戏，“只睡了两个小时，所以不知道自己表演如何”，想不到真的获得拍摄机会。

周智慧已先到台湾准备拍摄。（取自周智慧IG）

她还打趣说，已解密未来试镜成功的要诀：“就是前一晚不要睡觉，哈哈哈。”

胡煜诗也以为自己试镜会被刷掉，当知道获得演出机会时开心不已。她说：“得知被选上后很兴奋，因为这会是我第一次出国拍摄戏剧！”

胡煜诗对于第一次到海外拍摄表示兴奋。（取自胡煜诗IG）

《完全省钱恋爱手册》是一部爱情喜剧，故事融入现代社会的金钱观与爱情观。周智慧形容角色时卖关子吊读者胃口：“角色非常有个性，跟我以往尝试过的很不一样，我觉得很多女生会对我的角色有共鸣，这会是她们心里一直想做而不敢做的事。”

看台剧“补习”

邓伟德将在下星期飞台北投入拍摄。他一直希望有机会和海外演员合作，这次如愿以偿，期待有所学习与收获。

为了做好充分准备，首次参与海外拍摄的邓伟德不只向前辈讨教，还先“补习”，他说：“我特别去看了台湾的戏剧和综艺节目，让自己熟悉他们的口音。幸好我小时候看很多台湾戏剧，所以对繁体字不陌生。”

邓伟德为做足准备已开始恶补。（取自邓伟德IG）

胡煜诗10月底才飞台北向剧组报到，除了揣摩角色性格和背台词，她也开始狂看台湾电视剧，熟悉他们的拍摄手法和剪辑，“公司很重视这次的合作，安排我们上许多课程，像是演技课，声音课和剧本课等等。”