娱乐吃瓜：肌肉男吃货 刘畊宏米饭照吃 吴尊三天吞七碗豆爽

提起吴尊和刘畊宏，大家第一个联想到的词，一定就是肌肉男吧！

他们的外形阳光、健康，充满正能量，平常是不是有很多忌口的食物？要怎么吃才能练成他们这样令人羡慕又嫉妒的身材呢？两大肌肉帅哥最近来新，《联合早报》记者把握机会和他们做了专访，揭开肌肉男的的日常餐单。

记者先问两人：你们感觉自己现在几岁？

44岁的吴尊说：“我感觉像20岁！”虽然说时不好意思地红了脸，但那身标准衣架子身形完全撑起了他的理据！他还吐槽现在的年轻人只玩手机不运动，难怪一起比身手时可能还不如他。

刚迈入51岁的刘畊宏几年前做过身体年龄检测，被告知才“18岁”，尽管逐渐感觉到身体正在“变老”，但体能依然遥遥领先一般的小伙子。

这么厉害？记者好想知道他们吃什么和不吃什么，他们也不吝分享。

吴尊早餐吃得像王 一天吃足五餐

吴尊一天吃五餐，他说：“只要你运动就不必减肥。”（谢智扬摄）

吴尊公开一天餐单，巨细靡遗。“早餐一定要有优格（酸奶），可以搭配跟水果、麦片、面包或蛋挞，再加一杯果汁。我的早餐像国王一样丰盛。”

听完他一天的餐单报告，最惊讶的是吴尊竟然一天吃足五餐，除了午餐、晚餐，还有下午茶和夜宵！基本上他什么都吃，有菜有肉有鱼，还有点心、面条。他每晚午夜上床，最后一餐大约在10时半！

记者觉得很纳闷：“淀粉对保持身材不是大忌吗？吃夜宵不是绝对不可以的吗？”面对记者的疑惑，吴尊笑了笑说：“我都不必减肥的。只要你运动就不必减肥了！”

他有“罪恶食物”吗？“有！我昨晚刚刚吃了蚵仔煎，其实是满油腻的，但是我又很想把整盘吃完！如果可以真的不顾健康的话……”原来他是这么爱吃的呀！



不说不知，记者走进酒店房间时，吴尊正在吃午餐后甜品——他最爱的豆爽！他遗憾地说，这道甜品全世界只能在新加坡吃到，所以他一来就狂吃，像这回逗留三天，他打算吃七碗！

刘畊宏爱吃什么吃什么 健身“不进健身房”

刘畊宏强调健身的过程中必须有目的性，同时感受到快乐，否则无法长久维持。（谢智扬摄）

访问刘畊宏时，记者望着他结实的肌肉，脱口问他：“你吃白米饭吗？”他被问题逗得大笑：“你以为我只吃水煮鸡胸肉和花椰菜吗？哈哈哈！太好笑了！”

然后他一秒开启线上“刘老师”健康操直播的模式，教导记者分辨健身和健美的不同。他说健美是为了比赛，比赛前得严格禁食某些食物以达到理想的体脂指数，但健身是日常身材保健，爱吃什么照吃，否则少了快乐元素恐怕事情无法延续。

“对我来讲没有什么罪恶食物是我不想吃的，因为我想吃的，我常常都可以吃。”他承认巧克力蛋糕是他的“弱点”，但即使如此，他也无法每天都吃。

他也提醒说，健身得有目的性，认清目的要用对方式，别像一些人无效健身——拼命运动但方式错误，既达不到健身效果，也没有得到快乐，最后徒然浪费时间。

“我不用到健身房，一样可以保持这样的身材。”刘畊宏撰写的《练就自由》中，他把平日在直播中传播的保健理念，详细地跟大家分享。

谈家居 刘畊宏知足 吴尊“野心无极限”

谈完饮食和运动，记者也对他们的住家表示好奇。其实刘畊宏在健身直播中已曝光过自己的住家，吴尊之前更是公开亲手设计的文莱梦幻豪宅，引起不少人惊叹。

刘畊宏（右一）家里客厅讲究“大”。（互联网）

谈到家居布置和装潢，刘畊宏难得化身谨守分寸的“小男人”，因为太太几乎全权负责此事，他说：“我可以质疑，但不容太多，太多就会被骂，哈哈哈！”

他最喜爱的是客厅，“卧房和厕所可以不大，但客厅一定要大，因为我喜欢邀请朋友带小朋友来我家，给他们空间跑来跑去”。

吴尊则回答：“就是我吃早餐的地方，它不是一般餐桌，而是跟餐桌相连、高起来类似吧台的桌子，我在那里吃东西时，可以看到前面玩耍的孩子，还可以边看现场直播的网球赛。”

吴尊（右一）最近开始跟孩子打起网球。（互联网）

记者问，如果可以不计成本在家里增添一项设施，他们会想要什么？在这个问题上，吴尊显露“无底的野心”，刘畊宏则显然容易知足许多！

刘畊宏说他已经别无所求：“前年生日，太太在家里添了半个篮球场，让我可以跟孩子打球，已经很好了！”

吴尊说，他老家是30年前设计的，那时他还没有开始打网球。现在如果可以，他想要一个草皮网球场，可以在上面打网球、踢足球，也可以办派对。他说：“我很喜欢在户外享受阳光！”

记者问道：“那将来如果你打高尔夫球，家里岂不是也会建一座高尔夫球场？”他笑回：“说不定喔！”

坐着懒得起身，可以运动吗？扫描视频，看刘畊宏和吴尊教你“坐着怎么练身体”——两款适合懒人的运动，欢迎大家跟着这样“坐”。