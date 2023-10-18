总统星光慈善2023 陈丽贞潘玲玲挑战Blackpink舞曲

为《总统星光慈善2023》“献身”，已超过50岁的陈丽贞与潘玲玲，人生中首次挑战K-POP舞曲，将在来临星期天（10月22日）晚搭档，大跳Blackpink出道主打曲“Boombayah”。

潘玲玲接受《新明日报》访问时，直呼压力山大，因“Boombayah”是Blackpink以前的歌曲，她对Blackpink比较红歌曲还略懂，但“Boombayah”完全不懂就有点小痛苦。

“我不会韩语，K-Pop歌又真的很难跳，我每次看她们跳，体力要很好，舞步要很齐，我觉得都很困难，英文歌最起码旋律没那么快，这个快到我们上气不接下气，老命都要赔上了。”

潘玲玲：做头发也练舞

潘玲玲直言，每天都在学，有空就学舞步、记旋律，“刚才在做头发，手就在比划，其他人还以为我在做运动，我说我在记舞步，第一天连做梦，都梦到我不会跳。”

“我们第一天上课，全部都很泄气伤心，觉得人生没什么希望，回家时一直想为什么，时间也很紧凑，很怕上台献丑，还好经纪人很快发来，教练教我们做的动作，因为（原版）动作真的很快，他们放慢了才给我们看着练习。”

不过，潘玲玲也从第一次没信心，到现在已经有50%信心，她也感谢一同合作的小辈们，“小辈很快就上手，她们可以领导我们。”她也提及，因今天才会置装，现在还不知道会穿什么，但强调没法穿高跟鞋，可能会穿比较高的靴子，透露彩排时也是穿运动鞋。

自称Blackpink粉丝 陈丽贞跳舞 老公笑翻

陈丽贞透露，这是人生第一次挑战K-Pop舞曲，直言还好是一个组合不是个人表演。

“心情非常战战兢兢，因我们才有三四次彩排，第一次有点手忙脚乱，真是一点小概念都没有，我也是Blackpink粉丝，听是听多、看是看多，她们来新加坡我也有买票支持，但这次真要跳她们舞蹈，尤其是我们这些已经拿公积金的人，都是非常挑战。”

陈丽贞表示，当初不知道会跳舞，经纪人问她要不要参与《总》，她因本身已经很多年没参与慈善活动，也是第一次参与，她表示也很喜欢尚达曼总统才答应上节目。

“知道要跳后差点晕倒，我比较喜欢‘How you like that’，或者Jisoo的‘Flower’，但‘Boombayah’是她们刚出道歌曲，就去重听了解音乐。”

陈丽贞笑言，第一天练习时动作跟音乐都搭不成，学好了动作但当音乐出来就七手八脚。

“我们真是听音乐跳舞，抓拍是最大的挑战，不过很好玩，因是筹款活动，大家都尽本分就好，合作也都很开心，年轻人真的跳得很好，她们也会提示我们。”

希望有60分

陈丽贞觉得，表演有60分就满足，参与演出主要是筹款，希望观众捐款帮助更多人。

陈丽贞还透露，丈夫在她第一次练习隔天，看到动作时已经笑到趴在地上，还说：“给观众笑也好，他们喜欢笑多过看哭戏。”大呼气死她。

除了两人，陈秀环也是舞蹈员之一，还有原定出演后取消的金银姬。她因先生刚过世而无法演出，潘玲玲认大赞“金姐跳舞厉害，搞不好跳得比我们都好，只是现在膝盖有点不好，一直跳会比较吃力。”

陈丽贞也表达惋惜，“本来金姐有参与，她就是最资深年长者，她年轻时是我妈妈偶像，跳舞唱歌都很好。”