TVB《中年好声音2》海选 《黄金年华》优胜者打入60强

从5000多名参赛者中脱颖而出，《黄金年华》优胜者飞香港无线参加《中年好声音2》，先杀入108强，目前攻入60强！

她告诉《新明日报》记者：“我是108强中唯一的新加坡人！”

这名《黄金年华》优胜者是邬慧芳，她于2018年参加《黄金年华》第二系列，在决赛中唱《剪爱》赢得第五名。

香港无线去年首次举办《中年好声音》，反应非常热烈，邬慧芳与慈母是《中》节目忠实观众，“当时就想，若有机会站在《中年好声音》的舞台上该有多好！”

为了圆梦，邬慧芳寄上自己的歌唱视频，有幸受邀参加海选，于今年6月间飞往香港无线进行面试。

“报名参加《中年好声音2》的参赛者多达5000人，但非常幸运，我当上了108强，哈哈，是不是有点像‘108条好汉’的感觉？”

唱歌是慧芳热爱的活动，她曾向夏蕙老师学习歌唱技巧，一学13年，基本功扎实，快或慢歌都能驾驭，除了中英文歌曲，广东、福建、西班牙甚至日语歌曲都难不倒她，问起“中年”好声音竞争对手，她笑说：“当地的‘中年’参赛标准定在35岁或以上，年龄跨度很广，去年有个参赛者吴大强高龄71。”

新港两地在歌唱比赛氛围上有何不同？慧芳表示：“流行的歌曲未必相同，选歌需要留意；现场三四十岁的参赛者不少，舞台服饰也更紧跟潮流。”为了更上镜，力求完美的慧芳积极减重，消瘦两公斤。

外形雍容华贵的慧芳今年55岁，从小看无线剧长大，像《上海滩》《千王群英会》，母亲也是无线观众，慧芳笑说，妈妈知道女儿站在无线的表演舞台上也很开心。

在面试时，意外见到李玟的姐姐李思林，“当时李思林负责查看应征表格，包括对比照片。”

也因参加《中年好声音2》，慧芳首次参观无线电视台，仿佛一圆小时候的心愿，在片场可有见到哪个欣赏的艺人？她笑说“没有”，直言偶像就是阿姐汪明荃。

“也因为喜欢汪明荃，所以2021年在开个人演唱会时，我特别选唱了阿姐的《京华春梦》与《归帆》呢。”