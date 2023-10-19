新片出炉：男性人财两得 女性只能二选一

花月杀手 Killers of The Flower Moon （PG13）

娱乐性★★★／艺术性★★☆

故事：1920年代，从一战归来的军人欧内斯特（Leonardo DiCaprio，里奥纳度狄卡比奥饰）来到俄克拉荷马州，在叔叔威廉（Robert DeNiro，罗拔迪尼路饰）的怂恿下，与欧塞奇族原住民莫莉（Lily Gladstone，莉莉格莱斯顿饰）结婚，图谋继承她的石油财富。莫莉的家人和族人相继丧命，警方终于展开调查。

短评：改编自美国记者David Grann（大卫格雷恩）的同名著作，由大导演Martin Scorsese（马丁史柯西斯）耗资近2亿美元（约2.7亿新元）拍摄的206分钟影片，以抽丝剥茧的叙事，揭露白人为利益而屠杀印第安人的骇人犯罪史。这是一部历史片，也是爱情片；说的是谋财害命的犯罪，也是家庭伦理道德的故事，审视种族平权议题，同时讥讽英雄主义；是男人戏也是女人戏。一张戏票可以看这么多，算是值回票价。

“我真的爱她”——里奥纳度的角色，可以把对妻子的爱和图谋对方财富的贪欲，清晰划分。他说得恳切动听，我听了嗤之以鼻，戴上“批判眼镜”，讪笑他和她的愚憨。莉莉格莱斯顿诠释要角，表演脱颖而出，让人不禁感叹：爱情和财富，女人好像只能二选一。

莉莉格莱斯顿（左二）在片中表演亮眼。（UIP提供）

电影拍得细腻，片中印第安人独树一帜的装扮与服饰奇特绚丽，加上1920年代美国西部的地方风情及复古场景，视觉丰富。震撼的是，黑金土地上一幢幢华丽房子里，窝藏的是人类褪色、腐朽的物质和精神面貌。当时不可告人，如今忏悔也已太迟。最后提醒，电影长达3小时26分钟，难免叫人坐立难安。（英语对白，中英字幕）

夺魂锯 X Saw X（R21）

娱乐性★★★☆／艺术性★

故事：“拼图杀人魔”约翰（Tobin Bell，托宾贝尔饰）为治疗脑癌飞往墨西哥接受高风险的实验性手术，不料掉入诈骗集团的陷阱，原来整场手术就是一场骗局。约翰决定用他最擅长的血腥游戏报复骗子……

短评：曾落入骗子圈套的受害者，可透过这部片泄愤。

骗子越来越猖狂，花招百出，中招的人好多。《夺魂锯 X》相当入流，融入诈骗情节，再借拼图杀人魔之手将骗子大卸八块。一部充斥血腥暴力的电影，竟能如此大快人心。那几个被剁的骗子真倒霉，好惹不惹，惹上杀人魔。活该。

托宾贝尔（左）诠释的杀人魔为了医病，落入骗子圈套。（邵氏提供）

预告片的“吸眼球机关”只是小儿科，正片里的变态器材琳琅满目，连辐射都用上了。夺魂锯粉丝爱的就是这种变态画面，不过，得先熬过前段的文戏。

此片是《夺魂锯》电影系列的第十部作品，故事的时间段在首部与第二部之间，俗称“1.5故事”。先前导过两部《夺魂锯》的美国导演Kevin Greutert（凯文格劳特）再执导筒。片尾有彩蛋，记得看完才走人。（英语对白，不附字幕）

祸乱 Hopeless （NC16）

期待指数：★★☆

简介：17岁的延奎（洪思彬饰）一心想带着妈妈逃离酗酒家暴的继父，他得到颓废度日的黑帮份子治建（宋仲基饰）帮助，成为治建的手下，从事非法勾当。延奎终于良心发现时，却已泥足深陷，他是否能挣脱厄运？

宋仲基零酬劳出演《祸乱》。（嘉华院线提供）

新导演金昌勋携新人演员拍摄的黑暗剧情片，今年入围第76届康城影展“一种注目”单元，5月在影展首映时，获得4分钟的起立掌声。影片10月11日在韩国开画，一举登上新片票房冠军。讲述社会弱势群体没有希望，没有未来，曙光却姗姗来迟的故事颇沉重。全片最吸睛的非宋仲基莫属，他为支持新导演，零片酬接演黑帮份子，角色颓废且痞里痞气，表现称职。（韩语对白，中英文字幕）

《东京复仇者2 血腥万圣节篇-命运》第一章 Tokyo Revengers 2: Bloody Halloween – Destiny Part 1 （NC16）

期待指数 ★★☆

简介：改编自和久井健的畅销漫画《东京卍复仇者》，故事延续首部真人版电影《东京复仇者》的结局，不良少年武道（北村匠海饰）穿越时空拯救高中女友日向（今田美樱饰）后，她却再次遭“东京卍会”杀害。武道得知后，失足跌落轨道，竟再度穿越时空回到十年前的万圣节，他决心加入“东京卍会”改写命运。除了穿越，这部以青涩校园纯爱为背景的影片，也拍出兄弟出生入死的热血情义。

北村匠海 （左）饰演的武道穿越时空拯救高中女友。（互联网）

这个续集分两章，各约95分钟，第一章点出疑团，铺排角色情感；11月9日公映的第二章把故事推向高潮解决问题。（日语对白，中英字幕）

电光超人杰德文 Gridman Universe （PG13）

期待指数：★★☆

简介：高二生裕太决定向六花告白时，怪兽出现扰乱世界和平。曾依附在裕太身上的古立特（Gridman）从另一时空现身，告诉裕太多元宇宙的平衡将瓦解。随后，红暴龙Dyna Rex、新世纪中学生，以及来自另一个世界的麻中蓬等帮手一个个出现，对抗怪兽，恢复宇宙平衡。

电光超人出自奥特曼系列。（邵氏机构提供）

电光超人出自奥特曼（Ultraman，也称咸蛋超人）系列，此片改编自圆谷制作的1993年特摄作品《电光超人古立特》（Gridman the Hyper Agent），是电光超人的首部电影。（日语对白，中英文字幕）