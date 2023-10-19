梁赫群“放过”孔刘 改称自己“台湾赵寅成”

（台北讯）梁赫群终于放过孔刘，新目标是赵寅成！梁赫群过去老是自称“台湾孔刘”，搞笑模仿孔刘拍同款造型照，让孔刘的粉丝好气又好笑。现在，梁赫群换目标了，锁定演出超夯韩剧《MOVING异能》的赵寅成，改称自己“台湾赵寅成”，还跟太太拍了对比照，呼吁“请大家不要再质疑我 #台湾赵寅成，不管哪个角度看，都超级像啊”，让网民笑翻。

梁赫群自封“台湾赵寅成”，网民看不下去，纷纷留言，，“拜托，饶了我们吧”“人家欧巴是异能，咱们小梁哥是异形”“自知之明老师应该教过吧”“到底要折磨我们到什么时候”“伤害一个孔刘还不够，为何还要伤害赵寅成”“哪里来的自信”。连艺人朋友舒子晨都说“谁来劝劝梁赫群”，解婕翎还献计说“泼他水”，要泼醒他。

梁赫群（右）曾曝光模仿孔刘的照片，自封“台湾孔刘”。（取自梁赫群脸书）

梁赫群过去曾曝光模仿孔刘的照片，自封“台湾孔刘”，每次的留言数目都破千，当时还因此吸引厂商注意，接到六位数的广告费。他的太太周裕婷（Stacey）曾上节目抱怨是在自己的帮助下，老公才变瘦，没想到这竟然是问题的开端，“他瘦了之后就开始产生一些幻想，大家也知道，他最近就觉得自己是台湾孔刘。”

当时许多艺人和网民狂骂，但梁赫群越是被骂反而越开心，Stacey爆料：“他觉得‘天哪，从来没有人在我的粉丝专页上留这么多言！你看！几千个留言！’”甚至太太去录影，他会交代“你见到那个谁谁谁，一定要叫他上去骂我喔”，根本乐在其中。