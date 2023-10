(台南讯)90岁“钻石歌王”林冲日前到台南演出,两个小时的表演,后面又接着签书会,他充满活力的模样,让人难以想像他经历20年大小病痛折磨,甚至差点命断手术台。他2021年经历一场惊险的手术,当时因失血过多,在鬼门关前绕了一圈。

林冲的经纪人说,其实林冲在这次表演前几天肠胃不适,甚至一度瘫倒在椅子上,还好及时服药和休息才恢复。

林冲在这次的活动上分享自己出道至今的音乐故事,也播放出道至今的经典照片集锦。他以舞台剧歌曲“I Could Have Danced All Night”开场,接着带来多首日本与台湾经典歌谣,包括《昴》《再会啊港都》,当然还有自己的名曲《香港旅情》《故乡之歌》《幸福在这里》。

林冲在台上感性地说:“感谢上帝让我不仅能活下来,还有机会再次站在大舞台上。”最后他以最知名的歌曲《钻石》邀台上台下一起互动,为这场活动画下热情难忘的句点。

会后的签书会大排长龙,林冲非常感动,在台上直呼:“我的心愿今天都实现了!