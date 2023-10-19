秀智新剧演偶像 梁世宗努力扮嫩

戏里因住得近而生情，戏外裴秀智（Suzy）和梁世宗（Yang Se-jong）却拒当彼此的邻居。

韩剧《我的女神室友斗娜》（Doona!）将于星期五（10月20日）在Netflix上线，主角秀智、梁世宗及导演李政孝（Lee Jung-Hyo）为戏宣传，18日接受亚洲媒体视讯访问，《联合早报》也线上参与。

故事改编自网络漫画《爱上姐姐的理由》，讲述女团成员李斗娜在演艺事业如日中天之际隐退，住进大学附近的合租房度日。某天，平凡的大学生李元峻住进合租房，两人擦出浪漫火花。

导演李政孝（左起）与主演秀智、梁世宗现身于首尔举行的记者会。 （Netflix提供）

记者会上，梁世宗说拍摄期间两人默契十足，只要对视就能知道彼此的想法。联访时，被问及现实生活中两人是否也能成为好邻居？不料，梁世宗立刻用双手在胸前比了一个叉，说“No”，并解释：“她经常作弄我。”一旁的秀智“不甘示弱”地说：“我也不想要（当他的邻居）。我觉得和熟悉的人住得太近的话，会感到负担。”

两人的反应顿时令采访氛围变得轻快，相信他们的交情不错，否则也不敢当面“拒绝”对方。

剧中，李斗娜年纪比李元峻大，因此有不少诱惑、捉弄男方的台词。为入戏，真实年龄比梁世宗小2岁的秀智说，自己从拍摄开始就时不时逗逗梁，看到他慌张的模样，她就更想开他玩笑，这样的氛围自然也延续至剧中。

那下了戏的两人如何称呼对方？梁世宗答道：“比起‘秀智’，我会叫她‘斗娜’”，秀智则说虽然嘴上称梁世宗为“欧巴”（韩语中的哥哥），但她偶尔还是会认为对方是年纪比她小的弟弟。

秀智羡慕角色正视痛苦

秀智在剧中饰演女团“Dream Sweet”的主唱李斗娜。（Netflix提供）

2010年以女团Miss A出道的秀智这次重返本业演偶像，剧中不乏唱跳戏份，制作组更特别拉队到日本“KCON”拼盘演唱会现场拍摄。回首过去团体活动的日子，秀智坦言不知道自己是否和斗娜一样，经历过艰难时刻，“我觉得当时的我一直在压抑负面情绪，很多时候我选择装作若无其事。反观，斗娜会正视自己的痛苦，我即觉得可怜，又很羡慕。”

秀智用流浪猫来比喻斗娜这个角色，“剧集前半部分的斗娜，有着强烈的性格，无时无刻都非常警惕。”秀智说，她在看原著漫画时，觉得自己也有如斗娜般冷酷的一面，只是大家不了解。

梁世宗饰演暖男大学生李元峻。（Netflix提供）

梁世宗2019年拍完古装剧《我的国家》后入伍服役，时隔4年多再次重返荧光幕前。被问及为什么会选择《李斗娜》为复出作，梁世宗说：“老实说，剧本很有趣，不接演的话我一定会后悔。”

已踏入而立之年的梁世宗这次饰演20来岁的大学生，事前做了许多准备，“我做了胡子雷射除毛，真的很痛！也很常泡半身浴和敷面膜。”他还幽自己一默，自嘲道：“我现在比拍摄时胖了3公斤，但电视剧里绝对不会出现这个模样，请大家别担心。”