获选出演新台合作剧 胡煜诗狂看台剧恶补

新台合拍浪漫喜剧，胡煜诗狂看台湾剧恶补，“希望可以给他们看到我们最真诚的态度和专业的表现。”

新传媒宣布与台湾TVBS首次合作拍摄浪漫喜剧，改编于同名畅销小说《完全省钱恋爱手册》。这部剧找来新加坡艺人胡煜诗、邓伟德、周智慧，以及台湾艺人郭书瑶、林子闳、林鹤轩等，除了谈情说爱，故事也融入了现代社会的金钱观。

坦言压力大

亚洲影艺创意大奖新加坡区视后胡煜诗在接受《新明日报》访问时表示，演员们是通过试镜被选上的，得知成功被入选后，胡煜诗表示很兴奋，因为是第一次出国拍戏，相信体验会不一样。

不过除了兴奋，胡煜诗也坦言压力蛮大，“大家都很看重这次的合作，我们希望可以给他们看到我们最真诚的态度和专业的表现。因此在开拍前，除了揣摩角色性格和台词，我也开始狂看台湾电视剧，熟悉他们拍摄手法和剪辑。公司给我们安排了许多课，像是演技课、语音课、剧本课等等。”

胡煜诗最喜欢的台湾偶像剧是《想见你》，她觉得这部剧的故事很新奇，演员的演技也很到位，《想》剧和电影她都有看。而胡煜诗最喜欢的台湾男星是林柏宏，“我从《小女花不弃》这部剧知道他，最近他拍的电影《关于我和鬼变成家人的那件事》也是演得特别好。我可以完全相信他的角色，剧情也让我很感动。”

胡煜诗将在月底飞台，预计会留在台湾拍摄到明年一月。

邓伟德非常兴奋能到台湾拍戏。（取自网络）

与林子闳郭书瑶对戏 邓伟德期待擦出火花

邓伟德也表示非常兴奋能到台湾拍戏，但同时有一点小紧张和压力，因为不晓得那边的工作环境怎么样。

邓伟德将在下星期飞往台湾，在开拍前也积极做好功课，除了跟前辈以及导演们讨教，他也参考了其他与自己需要饰演类似的角色，以便能让角色人物性格更丰富。

剧里将和林子闳及郭书瑶有最多对手戏，邓伟德期待和他们擦出一些新火花。

当被问到有看台湾的偶像剧吗？邓伟德表示：“台湾的偶像剧陪我度过了青春，我最喜欢的有几部，包括《海派甜心》《终极一班》以及《恶作剧之吻》。”

至于最喜欢的台湾女星，邓伟德表示有蛮多的，包括S.H.E、杨丞琳、A-Lin黄丽玲、许玮甯以及郭书瑶，他觉得她们在各方面都非常优秀，值得自己去学习。

周智慧一直渴望有机会能跟台湾的剧组和演员们学习，如今梦想成真。（取自网络）

逗笑导演和剧组 周智慧试镜过关

周智慧说试镜通知来得比较急，当时还忙着拍通宵的戏，第二天早上就得赶去公司和TVBS剧组面试，最后她成功让导演和剧组都笑了，所以当时她觉得试镜应该是顺利过关。

周智慧表示一直渴望有机会能跟台湾的剧组和演员们学习，现在算是梦想成真。她最喜欢的台湾演员是吴慷仁，“尤其是他在《华灯初上》饰演的刘宝龙（宝宝），他也很幽默。”

这是周智慧第一次参与爱情喜剧，不过她表示不会有压力，开拍前做了很多功课，“很幸运的是，我在戏里的对手是一个蛮资深的喜剧演员，能够跟我分享很多不同的表演方式。”剧里周智慧和郭书瑶以及林鹤轩的对手戏最多。