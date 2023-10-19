结婚20周年纪念日 方展发甜喊接受妻优缺点

“爱妻狂魔”方展发近日在IG分享老婆捧着一大束玫瑰的照片贴文，庆祝结婚20周年纪念日，对于爱妻的优缺点，甜喊已经接受她的一切。

两人结婚已经20年，感情依然甜蜜，方展发在接受《新明日报》访问时表示老婆的笑容让两人的婚姻保鲜，“她总是对着我笑，甚至我没有说笑话的时候她也对着我笑。即使过了20年她的笑容依旧。这也是一种令婚姻保鲜的感觉，你不同意吗？”

有什么话想对老婆说吗？“你猜我有多爱你……现在把那个数字乘以10。说真的，老婆，谢谢你在这些年里一直陪伴着我！”

提到老婆，方展发表示欣赏她有一颗非常宽容的心，“爱丽几乎会帮助每一个向她寻求帮助的人。她也总是能够让事情变得顺利、明朗，这是我非常钦佩的一点。也因此，她的人际关系和那些爱她的人的数量让我感到惊叹！”

至于提到最受不了老婆哪一点时，方展发甜蜜表示结婚20年，再加上将近三年的追求，他已经接受了爱妻的一切。

结婚20周年，当被问到有没有打算放个假出国旅行，好好庆祝周年纪念日时，方展发表示有在考虑，不过因为目前正在拍摄新戏剧，所以时间可能还需要调整。

方展发分享老婆捧着一大束玫瑰的照片贴文。（取自网络）

新剧演黑老大

演艺事业上，方展发2022年拍毕《医生不是神》后，未出现在荧幕一段时间，近日宣布他将在新传媒新剧《时光倾城》里饰演黑帮头目，帮助公司从传统黑帮组织，转型成网络犯罪集团。他不久前也在马国完成一部独立电影的拍摄。

除了演艺事业，方展发也和爱妻一同创业，经营餐厅酒吧“Tipsy Flamingo”以及美发沙龙“CINQ”。

面对忙碌的生活，方展发表示无论多累，都会抽出时间健身运动，减少日常面对的挑战和压力。