娱乐吃瓜：主演《陪月》林慧玲练成惊吓表情包 许美珍自觉变笨

身怀六甲的林慧玲和许美珍宣传主演的恐怖惊悚片《陪月》，接受“坐月常识”随堂测验。记者根据《联合早报》2023年4月的“把握坐月黄金期，中西医异曲同工”专题报道来考问两人。点击视频，看片中分别饰演新手妈妈和陪月嫂的她们答对几题！

《陪月》在2023年4月举行开镜记者会，转眼六个月已完成拍摄，并于10月19日全岛公映。许美珍说，最近收到照片，两人在戏里抱的宝宝已经10个月大。

林慧玲第一次和唐永健导演的合作非常愉快，她说：“导演的脾气太好了，如果他真的发脾气，应该会很恐怖。”许美珍闻言搭腔说“很想看”，开玩笑说那才是年度恐怖片。

林慧玲一直批评自己

首挑大梁拍电影，林慧玲不习惯在大银幕上看到自己的脸。她说：“第一次看《陪月》的时候，其实没有注意情节，反而一直在批评自己：哪里真的不够好，多希望可以有机会重拍。”

林慧玲不习惯在大银幕上看到自己的脸。（龙国雄摄）

她之前虽然拍过电影，但皆是配角且戏份不多。《陪月》是她第一部主演的电影，所以“期望也会更高，也不希望让身边的人失望”。她对成果感到满意，并透露自己看完以后，回到家兴奋地问家人是否要看《陪月》。

她也逗趣说：“有些戏拍了以后会静悄悄，不跟别人说，让它悄悄地过去。但是《陪月》是我很骄傲的作品，希望大家看了也会喜欢。”

由于角色是一名画家，林慧玲在拍摄之前特别学习在画板上挥画笔的姿势。点击文头视频，看她和许美珍怎么以画画方式宣传《陪月》。

许美珍反复读剧本才悟出故事的反转点。（龙国雄摄）

许美珍怕电视细胞外露

许美珍也坦言，在大银幕看自己的表演会禁不住挑剔自己的戏。她解释：“毕竟我们是电视出身，从小荧幕到大银幕，我担心把电视的演法带到电影，就会变得很夸张——会有这些小小顾虑。”

不过，她有信心《陪月》是一部有品质保证的电影，因为从化妆和服装，到灯光和道具等，整个幕后团队都投入心思全力拍摄。她说：“我看完之后，很骄傲的是它不像一般的新加坡电影。剧本当然是很好，我读了四五遍，觉得：为什么我好像变笨，哈哈哈，我为什么看不懂？”

饰演新手妈妈的林慧玲（左）与饰演陪月嫂的许美珍（右）。（嘉华院线提供）

老山歌旋律难记

电影预告片一开始，便可听到许美珍哼唱一个让人不寒而栗的旋律。林慧玲回忆第一次听到旋律时有一点毛骨悚然，她说：“我只听到旋律，觉得挺恐怖的，就觉得导演选对了。”

先听到旋律的许美珍，知道那是一首很老旧的山歌，反而感觉旋律温馨。“我听到的是一个很久以前的版本，觉得旋律很难抓，所以请了一个当钢琴老师的朋友，帮我把旋律弹出来。没有歌词的版本比较容易抓到歌曲旋律。”

问她们拍摄后，旋律是否挥之不去？两人笑称相反，因为都觉得旋律难记。林慧玲自招：“我在（后制）回去配音时已经忘了那个旋律！碰到导演说美珍早上来配音时还记得，我不得不佩服她。”

许美珍和林慧玲赞唐永健导演“人好且一点都不凶”。（龙国雄摄）

惊吓变脸术

林慧玲和许美珍片中的表演，一个外放一个内敛，形成有趣的对比。林慧玲认为，许美珍诠释陪月嫂阿青的挑战挺高，虽然表面沉如水，但内心却很复杂。

她分析自己的角色说，难度在于呈现惊吓的不同面貌和程度。点击文头视频，看她接受《联合早报》现场考验，示范什么叫惊吓表情包！

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