周星驰《功夫》《少林足球》 宋康昊看了100次

（香港讯）韩国影帝宋康昊受《香港亚洲电影节》邀请，上周到香港宣传他的新作《韩戏逼人》，周星驰15日在IG晒出两人合照，并说邀请宋康昊演出《少林女足》，让粉丝兴奋不已。其实宋康昊也是星爷的粉丝。

宋康昊接受《香港01》专访时透露，周星驰的电影，他看得津津有味，其中两部更是看了超过100次。“我看好多周星驰电影，最喜欢《功夫》，看了有100次，还有《少林足球》，就算看100次都这么好笑。”

谈到23年前主演喜剧片《茅趸王》，在香港放映时，粤语版请到周星驰配音，宋康昊说：“后来听到消息说《茅趸王》在香港拿下票房冠军，那一定是因为得到周星驰的配音加持，让这部戏更丰富。”

认为香港电影仍有很大潜力

在刚过去的釜山电影节，宋康昊颁发“亚洲电影人”奖给周润发，谈到香港电影对自己的影响，宋康昊说，香港电影曾经是韩国电影的目标。“1980至90年代正值香港电影的全盛时期，当时不少韩国电影人看香港电影时，觉得简直是一个梦，好希望韩国电影有一天可以达到香港电影的受欢迎程度就好了。”

宋康昊很荣幸今年见到周润发，去年见到梁朝伟，自己也好喜欢周星驰。他认为：“香港电影仍然有很大的潜力，我相信香港电影将来会迎来一次复兴，见到香港跟韩国电影人有不少交流，这是必须的，一定要继续促进这些交流。”

自认没有当导演的能力

宋康昊在新片《韩戏逼人》饰演一名导演。（互联网）

宋康昊在新片《韩戏逼人》饰演曾经才华洋溢，但如今被指江郎才尽的导演，于是极力为新作设计一个惊天动地的结局，以挽回名声。现实中，宋康昊演戏近30年，可有想过当导演？他答说：“大约10年前，已经有人建议我当导演，当时觉得自己没有当导演的才能，如今更觉得以前没有，现在没有，将来也不会有。如果将来再有人叫我当导演，我会继续拒绝。”

他认为自己欠缺当导演的世界观，而且导演要在现场处理万千项事情，需要超强的执行力，他自认没有这种能力。