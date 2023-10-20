第58届电视金钟奖节目类颁奖典礼

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上7.00

以“碰撞·希望”为主题的颁奖盛典，表彰台湾影视业的创新活力和多样化内容。20日颁发节目类奖项，由陈亚兰、刘品言主持。21日颁发戏剧类奖项，由钟欣凌独挑主持大梁。今明两晚揭晓谁能实至名归荣耀地敲响金钟？热闹的星光大道将于傍晚5时现场直播。

兰花香（首播）

Eazie TV应用·厦门卫视 晚上 11.20

主演：陈昭荣、姚芊羽、陈莎莉、徐洁儿、刘恩佑。讲述1930年代上海两大绸商“汤聚祥”与“秦益顺”的商业竞争，和因借腹生子衍生出的感情纠葛。闽南语播出。

变形金刚5：最终骑士 Transformers: The Last Knight

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上8.25

柯博文为了拯救赛博坦，打算摧毁地球。这个曾是世界上最伟大的英雄如今变成最凶狠的敌人。大黄蜂、Mark Wahlberg饰演的凯德伊格、Laura Haddock饰演的牛津教授与Anthony Hopkins饰演的英国勋爵，肩负起拯救世界的重担……

我的女神室友斗娜 Doona!

Netflix 20日上线

全剧九集。改编自人气网漫《爱上姐姐的理由》，讲述突然退出演艺圈的偶像李斗娜（Suzy秀智饰）重返校园，与学弟李元俊（梁世宗饰）相遇后展开的纯爱恋曲。秀智变回大学生的清秀模样，与梁世宗CP感十足，在《爱的迫降》《罗曼史是别册附录》导演的掌镜下，让人好奇他们将擦出怎样的火花。

完美受害人

Eazie TV应用·中国电影频道 晚上 11.00

主演：李乃文、冯文娟、张峻宁。悬疑犯罪片，看似毫无联系的两起自杀案件，所有疑点都指向了一位著名画家。当警方锁定杀人凶手时，却发现嫌疑人画家跳楼自杀……