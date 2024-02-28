堂堂映画掌舵人周伟堂 为梦想甘当断尾壁虎

本地制作公司堂堂映画创办人周伟堂，从小立志从事影视业，拍摄自己发想的故事。他如愿进入电视台当剪辑师，2007年创办堂堂映画，拍摄纪录片、资讯类节目；过去一年更成功外闯，与马来西亚、台湾公司联合制作了获提名金马奖的电影《五月雪》。一路走来有起有落，只差没有破产，周伟堂形容自己像壁虎，“为求生断尾，不让自己有后路，自然会长出新的东西。”

每每做完深入的人物专访，我习惯在脑中过一遍方才的访问内容，印象深刻的往往是重点。访完新加坡制作公司堂堂映画的掌舵人周伟堂后，浮现了“壁虎断尾”“理想主义”“生存能力”“冒险家”“顺着流”“往外走”等关键词。

过去一年里，不时听到堂堂映画的跨地合作消息，包括携手马来西亚和台湾公司联制电影《五月雪》，以及跟台湾公共电视台（公视）和新传媒合作资讯娱乐节目《列车人生》。堂堂已跟中国大陆剧《延禧攻略》出品方欢娱影视签署谅解备忘录，双方有望合作。《五月雪》马来西亚导演张吉安的新片《金兰荖叶》，堂堂也有份制作。

记者2月初去台湾工作，看到当地三立都会台播映堂堂新剧《谁杀了她》。该剧云集宣萱、温升豪和李铭顺主演，采新、台同期播出模式，1月在新加坡mewatch、三立都会台和台湾两个串流平台MyVideo及KKTV播放。MyVideo平台早前公布春节收视排行榜，《谁》拿下春节戏剧榜收视冠军。

不惜冒险为本地影剧找定位

堂堂映画2007年创立，主要做纪录片、资讯类节目，2019年推出剧集《北京到莫斯科》。制作剧集并非突发奇想，熟悉周伟堂的人会知道，他从很久以前就想投入影视制作。《北》后，还陆续推出《伺机》《心眼》《卧虎藏鬼》等。

周伟堂告诉记者：“我很想让更多人看到我们的新加坡剧。很多时候，在一个销售市场，新加坡剧是很容易被忽略的。在亚洲戏剧中，新加坡作品没有一个真正的定位，外面的人不懂我们的定位。”

制作《谁》对周伟堂而言是一次冒险，制作费超支百万元。故事题材很黑暗，上不了阖家观赏的新传媒8频道，论商业考量，并非最理想，“但我觉得，这是必须缴的学费和经验。《谁杀了她》成为春节收视冠军 ，下次要谈联制项目，跟人家提起《谁杀了她》，他们会知道。”

当然，这并非周伟堂第一次冒险。他笑说，自己总会在一些关键时刻选择冒险。当年拍《北》纵使做好事前准备，但过程中不乏见招拆招，“有人以为这部剧是在摄影棚拍的，不是啊，我们真的从北京去乌兰巴托、西伯利亚再到莫斯科。”

电影《五月雪》涉及敏感的宗族题材，但周伟堂不避讳，决定制作。他的想法很简单：做吧，然后用作品说话。

周伟堂（后排右）与《北京到莫斯科》导演罗胜（后排左）和演员们在莫斯科合影。（受访者提供）

有经验者的“冒险”之举其实不冲动，而是源自多年累积的专业判断和触觉，在做决定的短时间内，周伟堂已考虑了里里外外，衡量得失，预计后果，看的不只是当前挑战，而是长远的事。要有那个能力和承担，才下得了看似冒险的决定。

往外闯争取联制机会

周伟堂接下来将继续带领公司往外闯，外面还有未知的精彩等待发掘。这份未知，激发了他的求知欲和探索欲。他说：“我觉得往外走是无可避免的趋势，我们不能只锁定在新加坡。拍《五月雪》时，看到一个联合制作的可能，联合制作可打开更大的格局和可能性。”

跟公视合作《列》是周伟堂促成的，“我觉得两地合作这样一个资讯节目，证明了新加坡资讯节目有一定能力跟号召力，是有实力走出去的。”

《列车人生》由新加坡和台湾联合制作，周伟堂（左起）与新传媒高层傅彩莉和公视节目部经理于蓓华2023年在“亚洲电视论坛与市场”参加签约仪式。（取自IG）

对于《谁杀了她》在新、台同步播出，他说：“我们走到台湾，所谓的收视率是一个鼓励，这只是一个开始，我们还没有真正走进核心地带，我希望接下来能有更多类似的联合制作，不管是在电影或电视方面，或者是资讯节目，我都愿意做。”

周伟堂指出，新加坡影视圈跟外国的相比，没有所谓的针对文化投资的产业链，以台湾为例，相关单位会投资影视项目或者文学、漫画、动画等，当成是文化产业上的一种投资。他说：“我们在这方面比较缺乏，没有文化投资的大环境。”

周伟堂认为，新加坡影视制作公司如果要做一些比较不同的题材，不容易获得投资，但不可能永远靠申请官方津贴和资金做事。“我们要找到自己的生存方式……是一种危机感驱使我要往外走，认清我们的现实是什么，我们要有生存能力，假如没有委约（有提供资金）的项目，我们也要能生存。”

他说：“我希望自己，包括我的团队能走出舒适圈，往外闯，即使失败了，拿回一个经验，我也觉得值得，这也是培养韧性的一种方式。”

学会面对被拒绝的艺术

周伟堂说，他曾想，自己创立公司多年，为何直到54岁才后知后觉，没有早一点外闯。不过，他是一步一脚印的人，是顺着流走的，“可能到了这个时候，我觉得可以踏出去了，我也更加自信，有了一定的条件和能力。”

采访前询问几个认识周伟堂的人，有人说他是“dreamer”（梦想家），也可称作理想主义者，也有人提到他会砸钱把事情做好。

他没否认，却也不全盘接受，因为“圆梦”和“砸钱”背后，经过不少现实与理想之间的矛盾与挣扎，透过每个抉择修炼智慧，“有时决定错误了，我们也只能往前走，因为那才是未来。所以我一直觉得，也和我的团队分享，要学会面对被拒绝的艺术。早一点有这样的智慧，心会更强大，路会更好走！有些坚持是需要的，这样才会成长，培养出更敏感的判断力与触觉。”

钱可不是乱砸的。周伟堂说，有些画面格局是需要花钱和资源才能打造出来，把钱花在对的项目，才有价值，为作品加分。“有一些项目，我愿意投入资源，我当作缴学费，实验与模拟新的制作模式，培养新的思维与能力。 我相信这会为我和团队打下更扎实的基础。”

讲到钱，得提到周伟堂在创业初期几乎面临破产；他曾为了等待被电视台录取，穷得只剩十多元；决定到伦敦深造时，他卖掉房子。

从小怀抱影视梦

一切得从头说起。周伟堂小时候很喜欢看电视节目，尤其喜欢守在电视机旁看《星期二特写》；另一个爱好是看电影，小学时期会独自到百乐门戏院看片。追看香港丽的电视的《天蚕变》时，他见到主角翻筋斗惊叹不已，于是参加体操队学习翻筋斗，并代表学校参赛。他从小立志从事影视业，拍摄自己发想的故事，“这个信念一直延续到今天，蛮庆幸的，我一直在做这件事情。”

周伟堂的学业成绩不错，但1980年代本地没有影视相关专业课程，令他的世界一度歪斜。他原本就读初级学院，后来觉得不适合，便转去理工学院读电子工程系，“那是最痛苦的三年，每天像行尸走肉般，完成课程后立即去当兵。最懊恼的是，在我18岁的时候，理工学院开办大众传播系，后来还有电影、音响与录像系。”他当时想，如果晚两三年出生就好了，可以接受正统的影视教育，离梦想更近一步。

周伟堂退伍后从事了一年的电子工程相关行业，公司后来倒闭。他笑说，当时其实有脱离苦海的感觉。

周伟堂当年在电视台当剪辑师。（受访者提供）

他后来向电视台投递履历，等待答复的那段日子，银行存款剩下十多元，落得吃快熟面果腹，也不敢让家人知道。1994年，他如愿以偿进入电视台当剪辑师，在短短一年内，从晨间新闻节目做到《星期二特写》，这个被同行视为“殿堂级”，亦是他儿时最爱的节目。

当年的周伟堂不爱下班，连农历新年初一初二都回办公室精进作品。他开心得不得了，用自己的时间偷师、学习，不碍着谁，却被一些同事觉得他“破坏行情”。1999年，他卸下剪辑师职务，转到宣传部当编导，作品包括本地经典电视剧《出路》。

后来，周伟堂跟时事组的战友离开电视台创业。据记者查悉，他原来是本地知名制作公司3角60度的创始成员之一。被问起当年离开的原因，他说，跟战友想法不同了，他想做更多创作和执导相关的工作。

创业初期倾家荡产

离开3角60度后，周伟堂投入自由身工作，但他在寻找新方向的过程中，曾经彷徨，不确定自己要什么。他心生一念，决定申请奖学金出国深造，后来到伦敦威斯敏斯特大学就读一年的剧本创作和制作课程。“那一年带给我的影响蛮大的。我用了一年时间思考要做什么，当时我卖掉房子就去读书，回来后我告诉自己，没有人能够告诉我能做什么，不能做什么。我要面对的其实是内心的恐惧、不安，跟未来的不确定。”

回想创业初期近乎破产，周伟堂说：“刚开始，我对经营生意的概念不强，很多东西都砸钱去做，到了某个阶段，我几乎变卖了身边所有东西，我还记得身上剩下百多块。”

周伟堂形容自己曾像断尾的壁虎，“有时候要像壁虎，为求生断尾，不让自己有后路，自然会长出新的东西。”

相比其他制作公司，堂堂映画的起步比较慢。周伟堂说，他偏向一步一脚印，其他人的行事方式，自己未必适用，与其贸贸然，不如跟着自己的节奏走，“我追求细水长流的东西，一步一脚印累积实力、能力和基础，到了对的时机，自然而然会走向另一个地方，一个我更舒服、更不一样的环境。”他说，纵使后知后觉也选择“顺着流”。

谈到堂堂映画的下一轮挑战，周伟堂希望自己与团队学会掌握商业经营理念。堂堂团队不乏精兵猛将，当中有不少跟他一样的理想主义“艺术家”，他引以为傲，但也觉得，若要把公司经营好，就必学经营理念，“接下来要学习掌控艺术跟商业之间的平衡，这是一个要学会的智慧，尤其当我们开始往外走，我觉得非常重要。要知道现实是什么，当中的困难不少，但这些都会是新知识。”