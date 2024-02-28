2月28、29日热播站

开着餐车趴趴走

8频道 晚上8.00

主持人王禄江、郭坤耀和厨师李尚滨在马六甲马接峇鲁新村品尝客家美食，了解新村诞生的背景，还体验刺激的动力伞。抵达芙蓉后，品尝了烧蟹，也在艺人叶剑峰热情款待下，尝遍当地的古早美味。最后，三人以新加坡国民美食辣椒螃蟹回馈嘉宾。

无证可查

Eazie TV应用·中国电影频道 早上11.35

主演：里博、刘畅、与非、马歌、赵明莉。讲述一起劫案的策划者被杀，两名嫌疑人被锁定。一名是与死者有暧昧关系的有夫之妇刘美，一名是监视死者的王凯。本片采用多视角多线性的叙事方式，在故事讲述和情节构建上，给观众丰富的参与感。

生死恋

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上10.40

主演：张智霖、李绮虹、郭少芸、黄贯中。Cliff向女友Terry求婚，她还没来得及答应，Cliff就遇上车祸身亡。Terry伤心欲绝，久久不能平复。当Cliff的鬼魂回来后，决心要助Terry重新振作，让她放下对自己的思念去接受别人，迈向明天。

不可能的任务：全面瓦解

Mission: Impossible - Fallout

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 29日晚上9.00

特务亨特（Tom Cruise饰）带领班吉（Simon Pegg饰）等人执行任务失败，他们得找回落在恶势力手中的钚，分秒必争试图反败为胜，以免许多人的性命受到威胁。

世界独特社区

Ｕ频道 29日晚上9.00

荷兰是重视长者照护与福利的国家，推出多种养老模式，帮老人保持身体健康，拥有积极的生活态度，良好的自理能力。清迈以国外老人为主的高级疗养园，老人家在这里有个人空间，还有专业看护照顾，过着度假般的生活。