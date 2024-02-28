陈子谦龙年写新剧本 3月分享导作的本地情

农历新年睡饱饱，属龙的48岁新加坡导演陈子谦今年初受委约拍摄短片《团圆菜饭》，他的上一部电影是2021年的艺术片《24》，今年打算专心创作，受访时打包票：“今年底会完成一个剧本！”

记忆失忆回忆三主题

陈子谦在2023年担任国庆庆典创意总监，忙完后拍了几个广告，一直没得休息，早前趁农历新年期间睡个够，他说：“终于补回来。”陈子谦将于3月9日出席一场“我电影中的新加坡情”放映与分享会，届时将放映他执导的四部短片《50个初吻》《阿公》《花恋》和《老情人》。该活动是联合早报俱乐部与天猛公艺术基金会合作推出的“天猛公四季系列”的第四场活动“冬天的天猛公”。

陈子谦受访时告诉《联合早报》，这四个短片是环绕记忆、失忆和回忆这三个主题的精选。“我一直很重视记忆，看到新加坡的迅速发展，一年内就能看到很多不一样的改变。就如我每天乘车必经过CTE，路上有一棵树屹立着，我从小看到大。但随着一些扩充计划，那棵树现在不见了，我对它的印象慢慢模糊，感觉回忆慢慢被剥削掉。”

陈子谦（前）掌镜龙年贺岁短片《团圆菜饭》。（档案照）

珍惜每一次拍摄机会

陈子谦拍完失智症议题的2010年短片《阿公》后，更积极想记载消失的人和事物，于是有了2012年的《老情人》。他说：“给我100万，我也不会交换我的回忆。我一直在思考，是我们制造回忆，还是回忆制造我们？倘若没有回忆，我们是什么？”

《阿公》讲述一个孙子试图唤回祖父的记忆，短片在湿巴刹取景。陈子谦小时候常和父母到后港的湿巴刹和小贩中心，在那里卖油条和咸煎饼的摊位，是启蒙他拍电影的“老师”。

陈子谦说：“我很喜欢吃油条和咸煎饼，虽然只是几毛钱，却是冲击感官的体验，摊位摆着一块很大的木板，摊贩搓着面团，现炸现卖，还会听到油炸滋滋作响的声音。可以说，油条摊贩开启我五感的敏锐度，长大后拍电影。”

陈子谦致力于通过影片捕捉即将消失的社会。他有感而发说：“虽然这些是不会赚钱的，但我很珍惜每一次拍摄机会，希望能捕捉一点永恒。方言也是我挺感兴趣的，很多方言的话语其实无法用其他语言表达出来，我想记录不同方言的童谣。”

当蜘蛛侠物色取景地

另一部将在活动上放映的《花恋》（Bunga Sayang）描绘1980年代组屋区里，一个华族男孩和马来老邻居建立的友谊，故事获陈子谦的亲身经验启发。他小时候和异族邻居没有共同语言，但是通过肢体语言还是可以沟通。该片是新加坡七个导演2015年为SG50拍摄的电影《七封信》里的一个单元。

集合七名本地导演唐永健（左起）、邱金海、拉加歌帕（K Rajagopal）、陈子谦、陈彬彬、巫俊锋和梁志强的SG50电影《七封信》由陈子谦策划。（档案照）

他笑说，为拍摄《花恋》从导演变身蜘蛛侠，“物色取景地时，我到东陵福（Tanglin Halt）一座已经搬空的组屋，赤手爬到二楼；后来向官方单位申请后才拍摄的。”

《花恋》借同名歌曲“Bunga Sayang”传情达意，陈子谦认为有助于勾起观众的情怀和带动情绪，他说适当运用音乐，更胜演员的千言万语。陈子谦告诉记者，他现在的人生主题曲是动力火车和玖壹壹合唱的闽南语歌曲《趁少年》，“我觉得歌曲很励志，听了特别有感触。”

陈子谦是2023年国庆庆典的创意总监。（档案照）

18岁庆生喝酒献吻

2015年的《50个初吻》，通过与旧照片的对比，把50组人带回照片拍摄地，唤起他们对该处的回忆。参与拍摄的有夫妻、家长与孩子、祖孙，也有兄弟姐妹，当中包括阿姐郑惠玉和她的妹妹。

若该短片也把自己的初吻拍摄在内，那会是什么故事？陈子谦说：“我18岁的生日，因为已经到可以喝酒的法定年龄，我和同学到驳船码头庆祝生日。喝多了，他们用纸巾塞住我的鼻孔，全部吻我，拍下照片，然后拼贴成生日卡送我。”

“冬天的天猛公”陈子谦分享会——“我电影中的新加坡情”

日期：2024年3月9日（星期六）

时间：下午2时至5时

名额有限，只限早报俱乐部VIP（订户）参加

收费：每人$5（早报俱乐部行政、接驳费）

报名网页：bit.ly/tmgwintervip