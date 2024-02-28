泰勒丝红得有无道理？音乐界人士四点解构

34岁的西洋乐坛天后泰勒丝（Taylor Swift）在千呼万唤下，本周六（3月2日）将开启在新加坡一连六场的“时代巡回演唱会”（The Eras Tour）。粉丝抢票见证她的舞台魅力，商家看准这波热潮抢滩捞金。泰勒丝名气登天，就算没有听过她的歌曲，近期也肯定听过她的名字。《联合早报》请新加坡音乐界人士从不同角度解密这股“泰勒丝旋风”，剖析她凭什么红透半边天。
创作实力：晒脆弱引共情
2006年，17岁的泰勒丝以创作歌手身份发行同名专辑出道，至今已创纪录，四次夺得格莱美音乐奖的年度专辑大奖。
占姆斯康（James Kang）任职经纪公司兼演唱会主办单位Mode Entertainment的总裁，他受访时说，好音乐很主观，市场反应或是较准确的评估，“当大众可以接纳你的音乐，你就成功了。”他把泰勒丝的音乐成绩归功于“老少都听得懂的商业化旋律，而不是人家听不懂的独立音乐”，以及她剖白经历的歌词，题材包括她的前男友，甚至是与朋友闹翻的“丑事”。
他的见解一针见血：“这个时代，不想让人知道私生活或不表明立场的艺人是不会红的。泰勒丝是巨星，大家都想知道她的内心世界，她没有畏缩，所以显得她很真，歌词也让人产生共鸣。她就算写出不好的经历，却不会粗俗地骂人，而是表达心情，所以歌迷买账，不觉得反感。”
新加坡知名音乐人黄韵仁曾为张惠妹、林忆莲和孙燕姿等天后写歌，据他分析：“泰勒丝写和唱的是关于感情破裂的歌曲，这并不独特，却是16岁到60岁（听众）的共同经历。她也通过创作回怼酸民，歌曲旋律一直很大众化，编曲偏向乡村风格，容易让人留下印象。”
黄韵仁也认为社媒改变了市场规则。“以前一首歌面市半年不红就玩完了。泰勒丝一首2019年的歌曲‘Cruel Summer’却因为TikTok而在去年爆红。”
该曲在2023年登上“Billboard Global 200”单曲榜首，同年也是Spotify全球播放量第六高的歌曲。
时代因素：唱功一般魅力无限
泰勒丝此次的巡回演唱会，2023年3月于美国开跑，所到之处一票难求，迄今已创下10.4亿美元（约14亿新元）收入，创下健力士世界纪录，成为史上收入最高的巡回演唱会。然而，演唱会成绩不同于歌唱实力。两名受访者认为，泰勒丝固然具有舞台魅力，但她的唱功并非最了得。
黄韵仁从2006年开始留意泰勒丝，早前带10岁女儿去看她的演唱会电影“Taylor Swift: The Eras Tour”以后，发现她的唱功有所进步。他说：“泰勒丝不像Mariah Carey（玛丽亚凯里）或Whitney Houston（惠特尼休斯顿）那类技巧花哨的歌手。每个时代都有偏好的音乐品味，现在的市场不光只讲技巧，也看重整体包装和故事性。”
占姆斯康直言：“泰勒丝并不逊色，但肯定不能媲美Adele（爱黛儿）。她主打country pop（乡村流行乐），唱功不需要到神级水准，再说她清楚自己音域，写的歌不需要她飙高音。”
个人风格：无畏精神圈粉
偶像吸睛，外貌至上。黄韵仁认为泰勒丝的外形未必最完美，但恰好属于“男生会喜欢，女生也不会讨厌”的类型。
占姆斯康分析泰勒丝在美国乐坛与众不同的原因，是从来不卖弄性感。他也认为泰勒丝敢怒敢言，敢作敢当的无畏精神是她的魅力所在，当然“她之所以能针对不满的事有话直说，是因为她已在乐坛取得相当的地位。”
两人都不约而同指出，泰勒丝的作风立场坚定分明，让人折服，因此圈粉无数。
开拓者作风：遇危机披荆斩棘
洞悉流行音乐走势的两名受访者，异口同声认为泰勒丝和她的团队有敏锐的商业头脑，懂得灵活顺应市场需求，以及出其不意的先锋派行事，都是她制胜的要素。
泰勒丝在2019年与前唱片公司陷入“作品母带争议”，眼看可能失去自己首六张专辑的音乐版权，她通过重新录制其中的四张专辑夺回音乐版权，四张重制专辑也取得销量佳绩。
占姆斯康认为泰勒丝的作风大胆，加上拥有坚实的歌迷后盾，让她不只克服危机，甚至独领风骚。黄韵仁则赞叹泰勒丝绝处逢生的开拓精神，并补充“有唱片公司因此修改合约，规定歌手不得重录专辑。”
泰勒丝无可取代？
市场给予泰勒丝的评价是否过高？两名受访者各有见解。
占姆斯康：“泰勒丝真的优秀，新一代成功女性的代表非她莫属。她是非常努力的高产量歌手，专心致志经营事业及迎合市场需求，不像有些艺人到了某程度就想休息几年，或是不顾市场随喜好改变风格。就算泰勒丝谈恋爱，她的音乐产量也不受影响。她的影响力越来越强大，不限于音乐领域，而且横跨国度，我真想不到当今还有谁的影响力能像泰勒丝那么全面。”
黄韵仁：“泰勒丝的成绩确实已超越很多人，但音乐圈还有很多有影响力的歌手，包括The Beatles（披头四）、Queen（皇后乐队），还有1985年携手录制慈善歌曲‘We Are The World’的45名美国当代顶尖歌手。音乐强而有力，你或许无法每天看同一部电影，但却能每天听同一首歌曲，听者对歌曲产生情怀，所以助长歌手的影响力。泰勒丝是否无人能敌目前很难说，韩国的BTS（防弹少年团）和Billie Eilish（怪奇比莉）都有潜力。”