泰勒丝红得有无道理？音乐界人士四点解构

34岁的西洋乐坛天后泰勒丝（Taylor Swift）在千呼万唤下，本周六（3月2日）将开启在新加坡一连六场的“时代巡回演唱会”（The Eras Tour）。粉丝抢票见证她的舞台魅力，商家看准这波热潮抢滩捞金。泰勒丝名气登天，就算没有听过她的歌曲，近期也肯定听过她的名字。《联合早报》请新加坡音乐界人士从不同角度解密这股“泰勒丝旋风”，剖析她凭什么红透半边天。

创作实力：晒脆弱引共情

2006年，17岁的泰勒丝以创作歌手身份发行同名专辑出道，至今已创纪录，四次夺得格莱美音乐奖的年度专辑大奖。

占姆斯康（James Kang）任职经纪公司兼演唱会主办单位Mode Entertainment的总裁，他受访时说，好音乐很主观，市场反应或是较准确的评估，“当大众可以接纳你的音乐，你就成功了。”他把泰勒丝的音乐成绩归功于“老少都听得懂的商业化旋律，而不是人家听不懂的独立音乐”，以及她剖白经历的歌词，题材包括她的前男友，甚至是与朋友闹翻的“丑事”。

他的见解一针见血：“这个时代，不想让人知道私生活或不表明立场的艺人是不会红的。泰勒丝是巨星，大家都想知道她的内心世界，她没有畏缩，所以显得她很真，歌词也让人产生共鸣。她就算写出不好的经历，却不会粗俗地骂人，而是表达心情，所以歌迷买账，不觉得反感。”

泰勒丝此次的巡回演唱会估计在全球举行151场。（取自艺人IG）

新加坡知名音乐人黄韵仁曾为张惠妹、林忆莲和孙燕姿等天后写歌，据他分析：“泰勒丝写和唱的是关于感情破裂的歌曲，这并不独特，却是16岁到60岁（听众）的共同经历。她也通过创作回怼酸民，歌曲旋律一直很大众化，编曲偏向乡村风格，容易让人留下印象。”

黄韵仁也认为社媒改变了市场规则。“以前一首歌面市半年不红就玩完了。泰勒丝一首2019年的歌曲‘Cruel Summer’却因为TikTok而在去年爆红。”

该曲在2023年登上“Billboard Global 200”单曲榜首，同年也是Spotify全球播放量第六高的歌曲。

时代因素：唱功一般魅力无限

泰勒丝此次的巡回演唱会，2023年3月于美国开跑，所到之处一票难求，迄今已创下10.4亿美元（约14亿新元）收入，创下健力士世界纪录，成为史上收入最高的巡回演唱会。然而，演唱会成绩不同于歌唱实力。两名受访者认为，泰勒丝固然具有舞台魅力，但她的唱功并非最了得。

黄韵仁从2006年开始留意泰勒丝，早前带10岁女儿去看她的演唱会电影“Taylor Swift: The Eras Tour”以后，发现她的唱功有所进步。他说：“泰勒丝不像Mariah Carey（玛丽亚凯里）或Whitney Houston（惠特尼休斯顿）那类技巧花哨的歌手。每个时代都有偏好的音乐品味，现在的市场不光只讲技巧，也看重整体包装和故事性。”

新加坡音乐人黄韵仁认为泰勒丝的音乐能让老少都产生共鸣。（档案照）

占姆斯康直言：“泰勒丝并不逊色，但肯定不能媲美Adele（爱黛儿）。她主打country pop（乡村流行乐），唱功不需要到神级水准，再说她清楚自己音域，写的歌不需要她飙高音。”

个人风格：无畏精神圈粉

偶像吸睛，外貌至上。黄韵仁认为泰勒丝的外形未必最完美，但恰好属于“男生会喜欢，女生也不会讨厌”的类型。

占姆斯康分析泰勒丝在美国乐坛与众不同的原因，是从来不卖弄性感。他也认为泰勒丝敢怒敢言，敢作敢当的无畏精神是她的魅力所在，当然“她之所以能针对不满的事有话直说，是因为她已在乐坛取得相当的地位。”

经纪公司兼演唱会主办单位老板占姆斯康认为泰勒丝的个人魅力在于她敢怒敢言。（受访者提供）

两人都不约而同指出，泰勒丝的作风立场坚定分明，让人折服，因此圈粉无数。

开拓者作风：遇危机披荆斩棘

洞悉流行音乐走势的两名受访者，异口同声认为泰勒丝和她的团队有敏锐的商业头脑，懂得灵活顺应市场需求，以及出其不意的先锋派行事，都是她制胜的要素。

泰勒丝在2019年与前唱片公司陷入“作品母带争议”，眼看可能失去自己首六张专辑的音乐版权，她通过重新录制其中的四张专辑夺回音乐版权，四张重制专辑也取得销量佳绩。

泰勒丝为夺回音乐版权而重新录制的专辑包括《1989》。（取自艺人IG）

占姆斯康认为泰勒丝的作风大胆，加上拥有坚实的歌迷后盾，让她不只克服危机，甚至独领风骚。黄韵仁则赞叹泰勒丝绝处逢生的开拓精神，并补充“有唱片公司因此修改合约，规定歌手不得重录专辑。”

泰勒丝无可取代？

市场给予泰勒丝的评价是否过高？两名受访者各有见解。

占姆斯康：“泰勒丝真的优秀，新一代成功女性的代表非她莫属。她是非常努力的高产量歌手，专心致志经营事业及迎合市场需求，不像有些艺人到了某程度就想休息几年，或是不顾市场随喜好改变风格。就算泰勒丝谈恋爱，她的音乐产量也不受影响。她的影响力越来越强大，不限于音乐领域，而且横跨国度，我真想不到当今还有谁的影响力能像泰勒丝那么全面。”

泰勒丝的影响力是否无人能敌？（取自艺人IG）

黄韵仁：“泰勒丝的成绩确实已超越很多人，但音乐圈还有很多有影响力的歌手，包括The Beatles（披头四）、Queen（皇后乐队），还有1985年携手录制慈善歌曲‘We Are The World’的45名美国当代顶尖歌手。音乐强而有力，你或许无法每天看同一部电影，但却能每天听同一首歌曲，听者对歌曲产生情怀，所以助长歌手的影响力。泰勒丝是否无人能敌目前很难说，韩国的BTS（防弹少年团）和Billie Eilish（怪奇比莉）都有潜力。”