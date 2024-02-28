黄嘉千泣诉家暴真相 “他像打冰上曲棍球那样”

（台北讯）黄嘉千与加拿大籍的夏克立2021年12月婚变，离婚官司尚在审理中，她受访泪诉结婚16年来，至少遭夏克立家暴5、6次以上，以及精神上的冷暴力，让她罹患创伤后压力症候群。对此夏克立在社群仅回应一句话。

黄嘉千对台媒《镜周刊》表示，因听信夏克立“税务”说法，婚后她迟迟未取得加拿大公民身分，都是拿观光签证，所以她在当地遭施暴，首先想到自己不是加国公民，若报警恐与最爱的人分开，所以向郎祖筠求助，介绍加拿大律师朋友给她，提出在台湾离婚的要求。而她在加拿大法院的家事一审获得胜诉后，便依法带家人回台。

黄嘉千在访谈过程数度泪崩，提到家暴更无法说下去。她事后透过电话访问补充说明，夫妻争执时，夏克立经常情绪激烈，会对她言语羞辱、冷暴力，后来变本加厉使用暴力，像是赏巴掌、肘击胸部，甚至掐住她的脖子。她描述：“他会像打冰上曲棍球那样，对着我冲过来再用手肘撞我。”她原以为挨打“都是我的错”，直到去看心理医师并阅读冷暴力相关书籍，才理解自己并没有错，也懂得应对夏克立的言语。

2021年12月1日她被家暴后，获得警方保护隔离，也得知夏克立提出离婚诉讼，她体悟到作为母亲必须勇敢起来，不愿看到最想保护的人再受伤害，所以才真正面对这件事，但她没有阻止家人去联络任何人。

对此，夏克立28日早在IG写道：“不要藉别人真正的痛苦来奖励自己”。有网民留言：“你华语不太好，最好请律师说就好，一直透过媒体解释，越描就越黑，对你自己更不利。”他回应该留言：“那该怎么说？她假装代表受暴妇女，但她从来没受暴，我可以证明。”

夏克立28日早在IG发文。（截自夏克立IG）

面对家暴的人可拨打全国防暴求助热线（National Anti-Violence Helpline）1800-777-0000求援。