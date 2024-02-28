汪小菲新欢遭肉搜曾离婚 前夫首发声

（台北讯）汪小菲和新欢小梅（Mandy）认识不到半年，最近他甜蜜昭告计划在今年结婚，小梅随即被网民扒出过去的婚礼照，被推测她也与汪小菲一样离过婚。

近日，有网民在台湾论坛Dcard上爆料Mandy离过婚，小梅前夫的IG跟着曝光。据悉，小梅前夫的IG上仍留着相爱的痕迹，包括2018年7月的婚纱照，同年10月28日举行的婚礼，2019年6月开游艇出海等。

对于过去和小梅的婚姻曝光，前夫发文表示：“请大家尊重过去爱的人，过去就过去了，生活舆论何尝不是有聚有散，希望大家都尊重彼此，也祝大家幸福。​​”