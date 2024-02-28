支持在美留学本地女生 郑斌辉免费拍短片

阿哥郑斌辉免费拍美国黑帮短片《浊水边缘》，为当黑帮老大作手臂文身！

《浊水边缘》由本地年轻女导演叶颂怡（Vivian Ip）掌镜，《浊》片是她在美国南加州大学（University of Southern California）的毕业作品。斌辉星期二（2月27日）受访告诉《新明日报》：“记得我当年到莱佛士女校讲课，她还只是个小学生，没想到长大后飞到美国攻读电影。”

一次机缘巧合，斌辉遇见了叶颂怡，对方邀他当短片男主角兼监制，“她找我演黑帮老大，就是那种贩卖人口、毒品的大坏蛋，我觉得这个故事蛮有意思、很另类，就答应下来。”

关于《浊水边缘》，根据故事大纲，写的是在一个乌托邦的神秘世界里，一个年轻女子为了摆脱非人般的糟糕生活而与当地的地头蛇谈判，但这这一切的背后，隐藏着他们各自险恶的意图和不为人知的关系……

为支持当年的小女生，斌辉不收分文义务跨刀，他说“既然答应帮忙，那就送佛送到西。”

花两小时“文身” 演黑帮老大

拍《浊》片，于斌辉而言，最新鲜的就是那整条手臂上的文身，“蛮喜欢，很酷，作了这样的造型，角色的感觉马上出来了。”

文身需要花上两小时打造，只要一上色就能耐上一星期：“类似胶水，说不上是什么原料，能牢牢粘紧在皮肤上（拍完之后清除‘文身’有困难吗？）让它自然地、一层一层地掉，不能自己强力卸除，不然我担心会脱掉一层皮！”

记者打趣问，斌辉排斥文身吗？

“我不排斥，文身是一种艺术的表现，不像以前觉得文身就是私会党、黑社会分子才会做的，谁知道哪一天我心血来潮也去文身，哈哈哈。”

斌辉半开玩笑说，若要文身，能文在身体任何部分，脸嘛，就别文了，没必要。

拍摄是一年前的事，拍完经过后期制作、剪辑，最近才刚上线，“叶颂怡是个很有潜质的导演，其实在美国有很多演艺人都是新加坡人，包括技术人员，如果能有机会合作是很好的事，亚裔题材的电影在好莱坞不多，但近年有逐渐复兴之势。”

望闯好莱坞

问起动向，斌辉正与Clover Films的林德合作，剧本已写好分场，将计划筹拍，接下来，他将为一些政府机构担任评委工作，除此之外，这些年往“东”（中国市场）迈进的斌辉，眼见近年亚裔演员在西方国家演出机会日多，中英兼通的斌辉也渴望“西”游，探测好莱坞市场，寻求属于亚裔演员的角色定位。