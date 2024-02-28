为流量砸鸡蛋自导自演 狮城网红或将5年不得入境台湾

（台北讯）新加坡女网红2月头到台湾徒步环岛，行经高雄时竟自导自演遭人砸蛋。台湾移民署27号晚上指出，涉案直播主郑姓女子及薛姓男子已离境，后续将依法禁止入境，最重可裁定5年不能入境。

据中央通讯社报道，新加坡籍郑姓女网红日前抵台徒步环岛，行经高雄街头时遭人砸蛋。警方追查发现，她的32岁新加坡籍薛姓男助理涉嫌假扮妇人犯案，郑、薛两人为引关注而商议制造假案件自导自演。警询后依违反社会秩序维护法“散布谣言，足以影响公共之安宁者”，移请高雄地方法院简易庭裁处，并要求2人公开道歉。

对此，内政部移民署27晚发布新闻稿表示，26日调查此案过程中，发现涉案郑女与薛男已离境，后续将依法禁止入境，最重可裁定5年不能再入境。

台湾移民署指出，郑女与薛男抵台录制直播节目，为提升流量竟突发奇想在高雄编造遭人丢鸡蛋的情节，引发网民热议。警方调查后依法移送高雄地方法院简易庭裁处，目前仍待裁定。

这名在IG上有逾23万名追随者，在YouTube上有46万人订阅的本地女网红“Kiaraakitty”郑咏仪（译音），之前曾预告挑战从2月6日至2月27日，即21天在台湾徒步环岛，引来不少粉丝上线关注。

女网红曾在2月18及21日分别在IG发文写道：“我学会了用无人机来直播！台湾人都好善良和非常支持我的直播，我非常感激，谢谢你们”，”“我已经很久没有真的去做外出直播了，因为担心自己没那能力。我非常高兴我终于鼓起勇气又真心去做外出直播，谢谢大家你们支持我的直播，我非常感激！”帖子下方有网民欢迎她到台湾，也有网民留言：“为何要作假台湾人丢你鸡蛋？”，“你这一位造假网红，你不觉得应该给台湾一个道歉吗？”，“一边感谢一边抹黑？高招”等。