娱乐吃瓜：为抢C位塌房事件反转？白敬亭春山案四问

今年中国央视春晚除夕演出，出现两起声量很高的八卦，一起是刘谦的魔术表演变成“数学公式”，另一起是白敬亭的疑似为抢C位形象翻车。后者引起大家集体拿起显微镜搜证议论，并取名“春山案”，整个沸沸扬扬的现象则叫“春山学”。

事情是这样的，春晚的《上春山》舞台群演项目中，有个五级台阶装置，歌曲的前半部分白敬亭一直站在台阶高处；另一名歌手魏晨则在低处唱歌。结合歌词和伴舞动作，很多观众觉得，这场演出应该是大家轮流走上高处的C位再走下来。最后魏大勋出手，用“请”的手势和白敬亭一起走下去，魏晨才获得主位。

此外，白敬亭换上与彩排时不一样的黑色衣服，与其他两位男星的全白穿搭完全不同，被怀疑是要借此来抢镜头，引发不小争议。

有人以“挪不开的双脚，上不去的春山”，以及李白诗作《独坐敬亭山》调侃白敬亭“霸山不让”，一夜之间，他斯文冷静的形象轰然倒塌，负评不断，加上“黑料”不断被挖出，连人品都被质疑。各种微博营销账号和自媒体的嘲讽、截图、视频剪辑、加油添醋，将整个事件提升到塌房等级。

到底《上春山》舞台真的发生网民所说的事吗？《联合早报》根据网上线索一步一步解析事件。

“春山学”谜团一：到底有没有人霸占山头？

在泉涌而出、针对白敬亭的截图之间，有人客观理性地举另一组三个男艺人王凯、朱一龙和陈伟霆的合唱为参考，指出合唱舞台一般艺人都会轮流站到C位，白敬亭、魏大勋和魏晨会引发议论，主要应该是大家走位慌张，观感有点不流畅，而且三人私下关系看来很一般，才会显得毫无默契。

只是，有人挖出魏大勋和白敬亭曾经在人气综艺《明星大侦探》长期合作，在其他综艺也常碰面，二人看似哥俩好，还曾一起拍过逗趣的跳舞视频，不料这次春晚合作，事发至今魏大勋却未帮白敬亭说任何一句话，让大家怀疑另有隐情。

“春山学”谜团二：到底有没有人临场换装？

白敬亭被众人指责占山头的同时，有人指出他的另一项“心机”，说他原来彩排时和另两人一样穿白衣，但直播时为了让自己在画面显眼，竟然临场换了一身黑衣。有自媒体搜出某服装设计师在春晚开演前，发布了自己设计的白衣，说会由白敬亭演绎，但白临时换掉他的衣服，恐怕得罪了时尚圈。

有服装设计师在微博发文展示为白敬亭设计的春晚服装，网民反映白敬亭当晚没穿，引发议论。（微博截图）

但这些议论之后，终于有人客观理性地指出一个业界的常识：央视演出，尤其是春晚这种重头戏，绝不可能让艺人随意擅自改服装、换造型、换服装。不止衣服，连配饰也得让导演确认，然后锁死。即是说，白敬亭“由白转黑”是经过导演同意的。

“春山学”谜团三：到底央视有没有发怒？

根据中媒报道，在春晚结束后的访问中，央视主持人王宁对白敬亭提问“是不是觉得这个舞台特别大，觉得这个舞台特别空，你好像用尽了力气都不知道怎么能让大家记住你，看到你”，被一些人解读为“官方嘲讽白敬亭”。

导演郑毅在微博回应春山案。（微博截图）

不过，央视综艺导演郑毅也在社媒表达了对这场风波的看法。他指出，一档节目要呈现在春晚的舞台上，并不是一件简单的事情，背后需要经过多重步骤的精心设计和安排。在这种情况下，所谓的“C位”问题并非是节目组关注的重点，因为镜头切到谁，谁就成了C位。

央视方面也出面回应了这一争议。他们发布了春晚的纪录片，强调节目都经过精心设计和呈现。

艺人在春晚合唱《上春山》的彩排视频曝光。（互联网）

接着，据说白敬亭的粉丝直接曝光了白敬亭的彩排照片和视频，使得事情有了转机。这些资料清晰地证明白敬亭彩排时的走位和播出时一样，也证实了他并非私自更换服装的情况。但问题又来了，这些视频明显是官方视角的彩排视频（且有“2024春晚测试”字样水印），而不是工作人员自己录的，也就是有人可能泄露了这些视频给粉丝。于是，又传出有人丢工作并涉违法的消息，因为据说央视录制的彩排画面属于保密文件，工作人员是不能随意泄露的，更别说视频还被白敬亭粉丝发在网上到处传播。

“春山学”谜团四：到底白敬亭有没有塌房？

事情发展到这个地步，白敬亭作为“春山案”主要当事人，仍旧没有对此做出解释回应，而是继续正常营业，相信他已渡过危机。

只不过在证据浮现前，白敬亭的黑历史已经被挖出并再度散播一遍。白敬亭和乔欣曾有一段过往，当时乔欣参演的作品开播，在微信群里请星友帮忙发文宣传，并贴心事先打好文案，还送了红包。魏大勋、赵又廷都照做，唯独白敬亭疑似刻意搞事，直接复制了所有人的文案，并把赵又廷、魏大勋名字都写进去。后来他删了文，却改发乔欣在群里请大家帮忙宣传的截图，乔欣随即在下方回复问号，并晒出白敬亭领红包的截图，但白敬亭仍没有帮忙宣传，反而发出乔欣的丑照，留言“不要引战”。还有人说，乔欣当时发了三个红包，疑似是要让三位星友各拿一个，谁知白敬亭却全数领走。

白敬亭（右）与宋轶演完网剧《长风渡》后不仅添加人气，还爆出来电，引发更多关注。（互联网）

另一则黑料则指白敬亭曾和其他另外七位女星炒CP，包括和谭松韵、杨蓉、周雨彤、郑合惠子、吴映洁、杨超越、赵今麦以及宋轶卡点发文、送衣服、使用相似的文案等，但其中只有和宋轶是真的谈恋爱，其他都疑似炒CP蹭流量。

黑料无论真假再传一遍，肯定对白敬亭近年凭不少剧集佳作《长风渡》《你是我的城池营垒》累积的大量人气有所损伤。从这次事件，可以看出娱乐圈明星形象的塑造多么不易，一举一动都可能受到严格的审视和评判，面对网络舆论有时对事实的误解和扭曲，必须步步为营。网民和媒体也必须更加理性、审慎地对待娱乐新闻，在掌握事实之前避免过度渲染，或轻易判断和结论，以免误导公众和造成不良的社会影响。