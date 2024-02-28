海外Swifties报到！十年老粉来新看演唱会兼观光

美国流行天后Taylor Swift（泰勒丝）的新加坡演唱会3月2日将展开，主办方已开放VIP门票持有者领取周边商品。《联合早报》记者星期三（2月28日）下午走访国家体育场一带，一踏出地铁站就看见大大的“领取VIP周边商品”帐篷，现场粉丝不多。一名本地泰勒丝女粉丝告诉记者，三四分钟就完成领取。

体育场地铁站外的“领取VIP周边商品”帐篷（左图），现场粉丝不多。本地泰勒丝女粉丝告诉记者，三四分钟就完成领取。（蔡欣盈摄）

记者遇见从菲律宾来新观看泰勒丝演唱会的两男一女粉丝，三人都是泰勒丝十年以上的老粉。两男是朋友，他们是菲律宾人，28日凌晨抵新，看3月3日的演唱会。女粉丝是在菲律宾工作的中国人，她也是28日凌晨抵新，拖着小粉红行李来到体育场一带索取周边商品。行李上贴了一张自制泰勒丝“海报”，纸上印有趣味文字“好友，你知道我要去看……”和“咁都畀你知”（粤语，这你都知道），是她对好友的隔空喊话。

女粉丝Choi告诉记者，这次是她首次来新，老板和同事都以为她拿假回中国，不知她是飞来新加坡看3月2日的泰勒丝演唱会。她给记者看一张手机上的照片，照片上是泰勒丝美国肯塔基州路易斯维尔（Louisville）演唱会现场接受新闻采访的“蒙面歌迷”，该照片2023年7月在网上疯传。她笑说，自己不便入镜，假如入镜，就得像“蒙面粉丝”那样包紧紧。

在泰勒丝路易斯维尔演唱会现场接受新闻采访的“蒙面歌迷”。（互联网）

Choi将在新加坡逗留五天，期间计划到圣淘沙环球影城等地游玩，她期待品尝本地美食。

其中一名菲律宾男粉丝Sheen告诉记者，这是他第三次来新，但第一次在新加坡看演唱会。他说，自2010年开始支持泰勒丝，除了偶像的音乐，也喜欢她面对挑战的态度，“欣赏她遇到逆境时，会选择保持沉默，让谣言不攻自破。”

Sheen和友人原本想提前购买演唱会周边商品，但扑了个空，因为周边商品29日才开卖。他们说，会跟Choi搭地铁往圣淘沙逛逛。他们几小时前才认识，同为“Swifties”，很快就打成一片。