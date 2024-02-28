高凌风辞世十年 爱子告白“每天听你的歌”

（台北讯）“青蛙王子”高凌风2014年因血癌病逝，2月28日是他74岁冥诞，爱子葛兆恩在脸书发帖吐露思念之情。

葛兆恩贴出一张爸爸摆出招牌姿势的旧照，写道：“十年了……每天还是会听你的歌，仿佛你还在。”文中他透露自己随着年龄成长爱听的曲目也不同， 以前总爱听父亲的快歌，最近则开始喜欢上慢歌，“很幸福能有这些曲目陪我度过这些年，就像你也曾陪伴许多人的童年一样。”

短短的几句话，仍无法表达葛兆恩对高凌风的思念，他最后以简单的“想你啦”三个字，强而有力地抒发对父亲的思念。

葛兆恩去年父亲节前夕，曾改编歌曲《牵不到你的手》，以新风格重新写词诠释这首陪伴他长大的歌曲。当时他说：“小时候看爸爸演出，都会听他唱这首歌纪念我的爷爷，每次唱的时候我们全家都会落泪，后来爸爸离开了，这首歌也陪伴着我到现在。”