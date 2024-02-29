新片出炉：“无礼”妹妹捣乱救姐

礼貌社会

Polite Society（PG13）

娱乐性★★★/艺术性★☆



故事：住在伦敦的巴基斯坦裔女孩莉雅（Priya Kansara饰）立志当动作演员，她与梦想成为画家的姐姐莉娜（Ritu Arya饰）姐妹情深，长年鼓励彼此追梦。传统派的母亲大感头痛，因为她希望女儿尽快找个好夫家嫁人。某日，莉娜与同为巴基斯坦裔的富二代堕入爱河，才见几次面，男方就前来提亲。莉雅不解姐姐竟然放弃梦想当人妻，决定找死党帮忙“抢婚”，执行计划的过程中，发现了富二代家族的惊天大阴谋！

短评：英国巴裔女导演Nida Manzoor（奈妲·曼佐尔）的长片处女作。导演在这部动作喜剧青春片里，注入了她的巴基斯坦DNA，外加一点点漫威影集《惊奇少女》（Ms Marvel）融合宝莱坞电影的味道。虽有新意，但也有熟口熟脸的成分。

全片以幽默的视角描绘一个女性崛起并冲破旧框框的故事。片名已反讽，因为主人翁莉雅在规范社会里一点都不礼貌，但也因为她“无礼”且用心不用脑思考，斗胆仰赖三脚猫功夫捣乱，姐姐才得以保命。姐姐的婚礼被搞砸了，却有拨乱反正的感觉。情节走势和无厘头喜剧内容易消化，属于阖家欢电影。不过，我觉得更适合少女观众欣赏。（英语对白，不附字幕）