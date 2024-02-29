换命电影 凸显阶级压迫

换命天堂

Paradise（M18）

娱乐性★★★☆ / 艺术性★★☆

可在Netflix观看

故事：在未来世界，寿命变成可以买卖的资源。一家名为Aeon的生物科技公司，研发出先进技术，让DNA匹配的双方可“无痛”转移寿命。这项昂贵的技术除了满足富人“永生”的梦想，也让穷人获得改变命运的机会。

男主麦克斯（Kostja Ullmann，柯思亚乌曼饰），是Aeon公司的业务销售明星，但一场意外却迫使他的妻子埃琳娜（Marlene Tanczik，马琳坛奇克饰）得用38年寿命来偿还债务，间中也让麦克斯发现公司的黑暗面。

《换命天堂》电影由德国著名演员Kostja Ullmann（左一）主演。（互联网）

短评：买卖寿命的题材的电影其实并不新鲜，像2011年Justin Timberlake（贾斯汀廷伯莱克）主演的《潜逃时空》（In Time）就曾利用这个题材展示贫富阶级的真压迫，以及科技伪装的假平等。

电影里的穷人看似依据自由意志选择贩卖自己的寿命，但在毫无出路的绝境之中，所谓的“自由选择”完全是扭曲妥协下的别无他选。死亡，原本是打破阶级不平等的唯一存在（无论贫富美丑，都会老死），却也因花大钱钻研的科技，让一些人因富裕而比他人更有“权利”生存。

能用钱解决的问题，就不是问题。当生命都能用金钱购买的时候，真正的权力（和不平等）终于诞生——因为有钱就能操控生死。

电影中，“换命”的行为被包装成看似公平的交易，轻松撇清道德的枷锁，将其合理化。富人因有良心的质问，无法亲睹“双手染血”，但借刀杀人可以心安理得，受益者无需为间接或直接剥削他人死活而负责。

看似天方夜谭的科幻片？美国就有46岁硅谷富豪Bryan Johnson（布莱恩强生）一年豪掷200万美元（约270万新元）保养抗老，聘用一支由30多名医疗专家组成的团队，还跟老父儿子进行三代换血实验，希望身体功能回返18岁时的状况。未来难说。德语对白，附中英文字幕。（文／钟雁龄）

我的好朋友黑漆漆

Orion and the Dark（PG）

娱乐性★★★☆ / 艺术性★

可在Netflix观看

故事：11岁男孩“猎户星”的想象力太丰富，总觉得危机四伏，活得战战兢兢。他被迫踏上穿越黑夜的难忘旅程，面对内心深处的各种恐惧。此趟有新朋友同行：一个笑眯眯的神奇存在“黑漆漆”。

《我的好朋友黑漆漆》用深入浅出的方式，探讨小孩的内心世界。（互联网）

短评：看这部动画片时，想起港星林子祥的经典黑啤酒广告台词：“你怕黑吗？黑，有什么好怕的？怕黑，那你不是白白地活着。”这句老台词着实可成为此片的中心思想。

这部梦工厂（DreamWorks）动画打造黑夜的新世界，透过男孩猎户星的视角，一探“梦境”、“失眠”、“噪音”等夜间角色的工作。他们的工作范围很搞笑，看似在搞破坏，其实不然。

故事探讨小孩的内心世界，富有教育意。对白不乏金句，比如跟恐惧相关的“感到紧张没什么，这其实很正常。诀窍是不要让恐惧妨碍你的生活”、“也许害怕只是生活的一部分”等。

夜空下荧光闪闪的画面美丽，却又不禁想，在小荧幕上看这部串流片，视觉震撼也被缩小了。英语对白，附中英字幕。（文／蔡欣盈）