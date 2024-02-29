本周点赞：看“甜茶”被逼长大 心一点一点硬起来

沙丘瀚战: 第二章

Dune: Part Two（PG13）

娱乐性★★★☆ / 艺术性★★★☆

剧情

天生不凡的保罗（Timothee Chalamet，蒂莫西柴勒梅德饰）在契妮（Zendaya，辛蒂亚饰）的协助下，学习弗雷曼人的沙漠生存与御敌之道，并对她动情。保罗继而成为敢死队员（Fedaykin），使弗雷曼人迷信他就是救世主。他极力遏止所预见的可怕未来，却必须在挚爱和命运之间做出抉择。

影评

电影改编自美国作家Frank Herbert（法兰克赫伯特）的畅销同名小说系列。假如和我一样，不熟悉小说也错过2021年的第一部《沙丘瀚战》，观看此片时，难免会搞不懂当中不同的阵营，以及奇奇怪怪的名称，如上述Fedaykin、Lisan al Gaib（天外之音或救世主）和 Muad’Dib（沙漠老鼠）等。不过，当成独立作品看其实不失乐趣，故事包含亲情、爱情、信仰、权利、斗争等，应有尽有。

爱情平等浪漫合拍

《沙丘瀚战: 第二章》（以下简称第二章）仍由被影迷昵称“甜茶”的柴勒梅德主演，故事衔接上一部，保罗在父亲遇害后，与母亲杰西卡夫人（Rebecca Ferguson，蕾贝卡弗格森饰）流亡到弗雷曼人阵营的突兀结尾。历经风霜的保罗被逼长大，心一点一点硬起来，从青涩男孩蜕变成有担当的英勇战士。

故事着重于描摹保罗与契妮的情谊，以及他极力反抗自己救世主命运的内心挣扎。柴勒梅德顶着十分有灵气的俊俏脸蛋，为这个具神秘科幻色彩的角色加分不少。

男女主角保罗（左）与契妮的爱情关系平等、浪漫。（华纳兄弟提供）

保罗被拱上救世主位置无疑是焦点，但故事也把契妮摆在平等位置。导演Denis Villeneuve（丹尼维勒纳夫）说，男女主角的爱情是此片的核心，如果拍不出他们的火花，电影就不成立了。

柴勒梅德与辛蒂亚戏外亲如家人，大银幕上饰演情侣还可以，至少没有违和感。两人并肩坐在沙丘上对话，以及同步练习“溜沙”的两场戏，给我意外惊喜。原来，最美好的爱情是平等，最浪漫的相处是合拍。

电影中的沙漠场面让人叹为观止。（华纳兄弟提供）

连绵沙丘气势恢宏

《第二章》设定在未来的10191年，被沙漠覆盖的阿拉吉斯星球。片中的沙漠场面非常壮观，连绵的沙丘跌宕起伏，透过银幕可感觉到其气势恢宏与超然感，是这部史诗科幻片的精彩看点。

阿拉吉斯星球的费雷曼人，因为长期接触宝贵的香料资源，所以眼白变成蓝色。沙漠底下还有名为Shai-Hulud的巨无霸沙虫，当它冒起时，庞大身躯卷起犹如海啸般的大沙浪，张开貌似香菇菌褶大嘴就能把一切吞噬。挑衅沙虫并逃生的危机，是保罗成为费雷曼敢死队的测试之一。

巨无霸沙虫有吞噬一切的威力。（华纳兄弟提供）

第一部《沙丘瀚战》夺得第60届奥斯卡的最佳摄像、剪辑、原创音乐、视觉效果、制作设计和音效六大奖，此片沿袭其独树一帜的风格。特效制作的沙漠惊险场面拍得唯美，加上音效，感觉叹为观止，颇像看一场刺激感官的科幻魔术表演，惊喜又震撼。

电影运用颜色说故事，摄制队采用红外滤镜，营造与现实世界脱轨的境界。此外，善恶不同阵营也通过颜色有所区分，比如，浅褐和棕红色彰显费雷曼人的坚实与质朴，塑料黑色和银色突显敌方Harkonnen（哈克南）人的十恶不赦。

意犹未尽的第二章

《第二章》有两个新角色，一个是Austin Butler（奥斯汀巴特勒）饰演的反派Feyd-Rautha（菲德罗萨），另一个是Florence Pugh（佛罗伦斯珀）饰演的伊勒琅公主，后者在故事中发挥空间不大。

奥斯汀巴特勒在片中饰演反派，造型突出。（华纳兄弟提供）

倒是巴特勒在片中的造型先声夺人，光头无眉黑齿的模样散发诡异冷血的邪恶感。对他在2022年主演的《猫王艾维斯》（Elvis）留下好印象，这次演反派，胜在造型加分，在大银幕上看他被放大的表演，偶尔觉得他有点用力。他的角色与保罗对立，尾声正邪交锋的打斗是看头。

《第二章》的结局虽然有所交代，但感觉意犹未尽，导演已暗示，倘若此片卖座，他将把此系列发展成三部曲，开拍第三部。也因为是三部曲的第二章，因此这部166分钟的电影内容虽然精彩，但会给人等不到高潮的错觉。（英语对白，附中英文字幕）