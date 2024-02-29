曾晓晴2月29日留下情史 文慧如提前一天赴约

四年一次的闰日（2月29日，简称2·29）跟其他日子没什么两样，然而，若当天发生特殊事件，则会特别难忘。曾晓晴在闰日留下情史，文慧如犯了大家都可能犯的错！

2·29对曾晓晴而言，留有粉红飘飘的记忆。她受访时说：“之前有一任男朋友是在2月29日向我表白的，四年才能真正庆祝一次纪念日。”

文慧如曾在2·29摆乌龙。她告诉《联合早报》：“有一次跟朋友约吃饭，我到了约定地点但朋友没来，查看日历才发现居然是2月29日，不是约好的3月1日。虽然白跑一趟，不过却很开心，仿佛获得多一天。”

郭坤耀同学庆“四岁生日” 邓伟德通宵达旦钓鱼

男艺人郭坤耀和邓伟德也有关于2·29的回忆。

郭坤耀说，他有朋友在2·29生日，“中四的时候（为他）庆祝生日，那时候他才‘4岁’，哈哈，因为他每四年庆祝一次生日。那一年是他第四次庆祝，所以蛋糕上只插了四支蜡烛。”

邓伟德（左图）和郭坤耀都有朋友在2月29日生日。（取自邓伟德、郭坤耀IG）

邓伟德同样有一个在2·29生日的朋友。友人2024年终于可以在正日庆生，他很替对方开心。

邓伟德自身的2·29回忆跟钓鱼有关。小时候经常去钓鱼的他说：“我和朋友们2月29日去钓鱼，钓到天亮！”那次通宵达旦的“钓鱼壮举”，让他特别有印象。

2·29的天马行空

365天变366天，“赚”到了一天，该怎么把握？早报请上述四艺人以及谢俊峰、陈楚寰发挥想象，天马行空，为2·29设计日程。当中，有人化身科幻片主角，有人怀抱浪漫情怀，唯独一人特别实际。

问：在不受约束的情况下，你会怎么度过这多出来的一天？

陈楚寰：我会在2·29这一天穿越到中学时期。毕竟我因为拍戏，背稿能力已经游刃有余了，现在让我回到求学时期，考试一定全班第一！

谢俊峰：我想把这一天“存”起来，当时间不够用的时候就能派上用场！哈哈！

陈楚寰（左图）想穿越回校考试，谢俊峰想把闰日“存”起来。（取自陈楚寰IG、档案照）

文慧如：我会买一张机票立刻飞去纽约，因为时差，到了纽约还是2·29，到达的时候感觉像瞬移，睁开眼，日期还是一样的，不过却到了世界的另一端。

邓伟德：我想出国玩一整天，毕竟是四年才发生一次的日子。

郭坤耀：睡觉！我觉得多出来的一天就要好好休息，这样的话，其他日子就可以有力气奋斗和努力！

曾晓晴：我会选择在2·29生小孩！这样他或她的生日会很特别，也很容易记。

问：想象归想象，现实归现实。实际上会怎么过2·29？

曾：回答问题前，根本忘记2024年有2月29日！我2月28日和3月1日都有拍摄工作，本来还以为得连续上班，现在发现中间有一天休息。那我就会休息一下，做做家务，跟朋友聚一聚。

谢：最近在赶拍《宠他，还是爱我》。很开心，这天刚好是我的休息日，会好好休息。

邓：实际上，我有连夜的拍摄工作，也算是蛮有趣的一天。

郭：说真的，我应该会待在家里休息吧。

陈：新戏《最佳遗产》刚杀青，接下来已经安排满满的活动行程，比如继续运动锻炼、剪辑影片和更新我的 YouTube频道，还有规划接下来要制作的社交媒体内容。

文：应该还是会睡到自然醒，然后一整天都吃自己喜欢吃的食物。其他时间依然离不开工作，在房间写歌、创作、练歌。

2·29的娱乐圈一二三

历年来在闰日这天发生过的娱乐圈大小事，包括一个争议事件，两个电影盛典和三个艺人的诞生。

争议事件跟中国人气男星肖战有关。2020年2月29日，中国小说网站AO3被屏蔽，事缘当年2月27日，有肖战的粉丝发现中国小说网站AO3收录的小说《下坠》，主人公“肖战”是一个患有性别认知障碍的男性，为了赚钱做变性手术，男扮女装化名赞赞从事性工作。粉丝认为这部作品侮辱肖战，于是召集数千粉丝向中国政府网监部门举报作品含有“淫秽色情”内容。AO3被屏蔽后，引起网络小说社群的愤怒，他们认为肖战粉丝侵犯创作自由，愤而将矛头对准肖战，呼吁抵制肖战和他代言的产品，大批网民也到豆瓣网对肖战的影视作品进行“刷低分”。

曾陷入“AO3”争议事件的肖战，至今人气不减。（档案照）

第12届（1940年）和第76届（2004年）奥斯卡金像奖颁奖典礼在2·29举行。1940年奥斯卡的最大赢家是《乱世佳人》（Gone with the Wind）。此片在13项提名中获得最佳影片、导演、女主角、女配角、故事等八项大奖。2004年的奥斯卡是《魔戒三部曲：王者再临》 （The Lord Of The Rings: The Return Of The King）的天下，在11项提名中全部获奖，囊获最佳影片、导演、原著改编、艺术指导等奖项。

《乱世佳人》横扫第12届奥斯卡金像奖奖项。（互联网）

香港“光头佬”演员麦嘉、日本“美魔女”饭岛直子（Naoko Iijima）和洪爱玲飞艺娱乐公司旗下混血艺人George Young（吴宇卫）都是闰日寿星。

麦嘉2024年庆祝80大寿。他自2000年退出幕前，2023年2月亮相为“最佳拍档”许冠杰的红馆演唱会宣传造势。当时的他看起来精神奕奕，红光满面。日本性感女星饭岛直子驻颜有术，不像56岁。

吴宇卫（左）与谢怡芬2015年结婚，两人育有两个儿子。（取自吴宇卫IG）

吴宇卫的老婆谢怡芬曾送他一个生日“大礼”。2021年，谢怡芬在老公生日前几天生下次子，她当时在社媒对老公喊话：“今年你的生日礼物，我帮你准备了至少两到三年的便便尿布，一辈子无法一觉好眠，更多生活压力，以及更多白胡子、白头发。也许生日礼物应该要送你一台咖啡机，但是我觉得送个宝宝给你更可爱。”2024年有2·29，不知谢怡芬会为老公准备什么礼物？