曾晓晴2月29日留下情史 文慧如提前一天赴约

四年一次的闰日(2月29日,简称2·29)跟其他日子没什么两样,然而,若当天发生特殊事件,则会特别难忘。曾晓晴在闰日留下情史,文慧如犯了大家都可能犯的错!

2·29对曾晓晴而言,留有粉红飘飘的记忆。她受访时说:“之前有一任男朋友是在2月29日向我表白的,四年才能真正庆祝一次纪念日。”

文慧如曾在2·29摆乌龙。她告诉《联合早报》:“有一次跟朋友约吃饭,我到了约定地点但朋友没来,查看日历才发现居然是2月29日,不是约好的3月1日。虽然白跑一趟,不过却很开心,仿佛获得多一天。”

郭坤耀同学庆“四岁生日” 邓伟德通宵达旦钓鱼

男艺人郭坤耀和邓伟德也有关于2·29的回忆。

郭坤耀说,他有朋友在2·29生日,“中四的时候(为他)庆祝生日,那时候他才‘4岁’,哈哈,因为他每四年庆祝一次生日。那一年是他第四次庆祝,所以蛋糕上只插了四支蜡烛。”

邓伟德(左图)和郭坤耀都有朋友在2月29日生日。(取自邓伟德、郭坤耀IG)

邓伟德同样有一个在2·29生日的朋友。友人2024年终于可以在正日庆生,他很替对方开心。

邓伟德自身的2·29回忆跟钓鱼有关。小时候经常去钓鱼的他说:“我和朋友们2月29日去钓鱼,钓到天亮!”那次通宵达旦的“钓鱼壮举”,让他特别有印象。

2·29的天马行空

365天变366天,“赚”到了一天,该怎么把握?早报请上述四艺人以及谢俊峰、陈楚寰发挥想象,天马行空,为2·29设计日程。当中,有人化身科幻片主角,有人怀抱浪漫情怀,唯独一人特别实际。

问:在不受约束的情况下,你会怎么度过这多出来的一天?

陈楚寰:我会在2·29这一天穿越到中学时期。毕竟我因为拍戏,背稿能力已经游刃有余了,现在让我回到求学时期,考试一定全班第一!

谢俊峰:我想把这一天“存”起来,当时间不够用的时候就能派上用场!哈哈!

陈楚寰(左图)想穿越回校考试,谢俊峰想把闰日“存”起来。(取自陈楚寰IG、档案照)

文慧如:我会买一张机票立刻飞去纽约,因为时差,到了纽约还是2·29,到达的时候感觉像瞬移,睁开眼,日期还是一样的,不过却到了世界的另一端。

邓伟德:我想出国玩一整天,毕竟是四年才发生一次的日子。

郭坤耀:睡觉!我觉得多出来的一天就要好好休息,这样的话,其他日子就可以有力气奋斗和努力!

曾晓晴:我会选择在2·29生小孩!这样他或她的生日会很特别,也很容易记。

问:想象归想象,现实归现实。实际上会怎么过2·29?

曾:回答问题前,根本忘记2024年有2月29日!我2月28日和3月1日都有拍摄工作,本来还以为得连续上班,现在发现中间有一天休息。那我就会休息一下,做做家务,跟朋友聚一聚。

谢:最近在赶拍《宠他,还是爱我》。很开心,这天刚好是我的休息日,会好好休息。

邓:实际上,我有连夜的拍摄工作,也算是蛮有趣的一天。

郭:说真的,我应该会待在家里休息吧。

陈:新戏《最佳遗产》刚杀青,接下来已经安排满满的活动行程,比如继续运动锻炼、剪辑影片和更新我的 YouTube频道,还有规划接下来要制作的社交媒体内容。

文:应该还是会睡到自然醒,然后一整天都吃自己喜欢吃的食物。其他时间依然离不开工作,在房间写歌、创作、练歌。

2·29的娱乐圈一二三

历年来在闰日这天发生过的娱乐圈大小事,包括一个争议事件,两个电影盛典和三个艺人的诞生。

争议事件跟中国人气男星肖战有关。2020年2月29日,中国小说网站AO3被屏蔽,事缘当年2月27日,有肖战的粉丝发现中国小说网站AO3收录的小说《下坠》,主人公“肖战”是一个患有性别认知障碍的男性,为了赚钱做变性手术,男扮女装化名赞赞从事性工作。粉丝认为这部作品侮辱肖战,于是召集数千粉丝向中国政府网监部门举报作品含有“淫秽色情”内容。AO3被屏蔽后,引起网络小说社群的愤怒,他们认为肖战粉丝侵犯创作自由,愤而将矛头对准肖战,呼吁抵制肖战和他代言的产品,大批网民也到豆瓣网对肖战的影视作品进行“刷低分”。

曾陷入“AO3”争议事件的肖战,至今人气不减。(档案照)

第12届(1940年)和第76届(2004年)奥斯卡金像奖颁奖典礼在2·29举行。1940年奥斯卡的最大赢家是《乱世佳人》(Gone with the Wind)。此片在13项提名中获得最佳影片、导演、女主角、女配角、故事等八项大奖。2004年的奥斯卡是《魔戒三部曲:王者再临》 (The Lord Of The Rings: The Return Of The King)的天下,在11项提名中全部获奖,囊获最佳影片、导演、原著改编、艺术指导等奖项。

《乱世佳人》横扫第12届奥斯卡金像奖奖项。(互联网)

香港“光头佬”演员麦嘉、日本“美魔女”饭岛直子(Naoko Iijima)和洪爱玲飞艺娱乐公司旗下混血艺人George Young(吴宇卫)都是闰日寿星。

麦嘉2024年庆祝80大寿。他自2000年退出幕前,2023年2月亮相为“最佳拍档”许冠杰的红馆演唱会宣传造势。当时的他看起来精神奕奕,红光满面。日本性感女星饭岛直子驻颜有术,不像56岁。

吴宇卫(左)与谢怡芬2015年结婚,两人育有两个儿子。(取自吴宇卫IG)

吴宇卫的老婆谢怡芬曾送他一个生日“大礼”。2021年,谢怡芬在老公生日前几天生下次子,她当时在社媒对老公喊话:“今年你的生日礼物,我帮你准备了至少两到三年的便便尿布,一辈子无法一觉好眠,更多生活压力,以及更多白胡子、白头发。也许生日礼物应该要送你一台咖啡机,但是我觉得送个宝宝给你更可爱。”2024年有2·29,不知谢怡芬会为老公准备什么礼物?