韩星爆离婚潮 《黑暗荣耀》男星认已结束1年短命婚姻

韩国娱乐圈爆离婚潮，继女星黄正音后，29日传出2则离婚消息。

43岁演员许栋元（Heo Dong-won）因参与热门韩剧《黑暗荣耀》，在剧中饰演变态男老师“秋正镐”而知名度大增。戏剧播毕后，他向粉丝分享即将结婚的好消息，甜蜜告白“妻子是人生中最珍贵的朋友”，并在2023年3月1日举办婚礼。没想到新婚才1年，29日竟传来离婚消息。

对此，公司证实：“离婚了没错，但因为关于艺人的私生活，难以回答其他问题。”

许栋元妻子是圈外人，他过去公开婚讯时，不忘向粉丝喊话：“身为演员，不论位居怎样的工作现场，我都会以真实的心意拼尽全力，希望可以用我真的很喜爱的演技工作带给大家笑容、愉悦、幸福。”许栋元当时承诺不会忘记初心，42岁找到真爱、步入婚姻，获得很多粉丝为他加油打气。

女歌手Ben同样于29日承认离婚。（取自Ben IG）

无独有偶，过去曾为《还有明天》《衣袖红镶边》《前辈，那支口红不要涂》《阳光先生》《德鲁纳酒店》等戏剧唱过电视原声带（OST）的女歌手Ben（李恩英），29日也承认离婚，两人的婚姻只维持了3年。

32岁的Ben于2021年嫁给W财团的理事长李旭，隔年生下一女。据韩媒报道，夫妻俩在2023年年底向法院提出离婚诉讼，法院裁判归咎于李旭，因此女儿的扶养权判给Ben。