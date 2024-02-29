马国前羽坛健将闯娱乐圈 熊杰豪炮制搞笑短片《黑警》

曾是马来西亚羽毛球州队代表，25岁帅哥熊杰豪涉足演艺圈，自编自演《黑警》，他演绎卧底“梁朝伟”、徐彬则诠释黑警“刘德华”！

外表有型的杰豪早在六岁就被父亲带去球馆“乱打”，九岁开始苦学羽球，曾是马国州队代表，他也曾多次代表校队参加比赛以及校外公开赛，当中夺冠、五次亚军、四次季军。身为运动健儿，熊杰豪却未往体坛发展，他在17岁时放弃羽毛球，来新半工半读。

后来无心插柳，他在参加了梁志强主办的竞技节目《放马过来》后，受邀加入JTeam Production。

杰豪受访告诉《新明日报》：“入行之后有幸与梁志强导演合作，合拍了美食节目《东南西北好吃》、电影《女兵外传》，也参演了本地剧《熟悉的陌生人》。”

为了挑战自己，杰豪在JTeam时自编自导自演逾10部短剧；去年6月，杰豪加入午言媒体，于去年底开始制作了自己喜欢的风格题材，糅合《无间道》和《寒战》的《黑警》短视频系列。

熊杰豪曾是马国羽毛球州队代表。（受访者提供）

杰豪告诉记者：“我从小看港片长大，每次在创作时，脑里会闪过很多港片影子，我也最爱《无间道》这类警匪题材。”无怪《黑》片也带有“卧底”与“黑警”斗智的画面，一如《无》中的梁朝伟与刘德华。

记者看了《黑警》短片视频，带有本地小市民内心潜台词，像卧底跟上司说的一句“老板……年底了，有Bonus吗?”短片中拍到警方透过笔记型电脑画面追犯罪线索，一盯到紧张时刻忽然插播广告，笑果令人莞尔！

原来星爷的无厘头风格也根植在杰豪脑海里，他放话：“我很认真在搞笑，希望透过剧情反转，让观众捧腹大笑，接着又能马上投入剧情中。”

以《黑警》短视频测水温，上传后反应意外的好，很多网友敲碗要求拍续集，“就连我的同门师兄徐彬也觉得很有趣，想加入演出演‘黑警’。”这令杰豪像打了鸡血般，继续“黑”下去。

《黑警》也致敬名场面，像《寒战》郭富城与梁家辉剑拔弩张的对骂张力，也透过画面搬演呈献。提到徐彬，杰豪赞叹对方的演技慑人，至于奋斗目标则指向殿堂级影帝梁朝伟：“梁朝伟的镜头感很强，只要画面切到他，观众瞬间就可以入戏，而且他什么角色都可以驾驭。”