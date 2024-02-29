“泰版道明寺”Bright来新 粉丝涌商场睹风采

泰版“道明寺”Bright Vachirawit（瓦奇拉维特）星期三（2月28日）来新出席品牌活动，粉丝们为一睹其风采将怡丰城VivoCity挤爆，除了舞台四周满是人潮，就连一二层也站满了围观人群，男神魅力无限！

Bright也尽显亲民，穿着蓝色牛仔衫与裤子登场，一现身就两手合十，不断向周边粉丝挥手示意，粉丝也奉上最高昂的尖叫声迎接他。

Bright较后在台上献唱泰语歌曲，还在开口唱歌前与粉丝互动，用英语询问“Can you guys sing with me？（能不能和我一起唱）”，再度引起粉丝疯狂尖叫。

Bright唱歌时小动作不断，还有意无意对着粉丝“放电”，在场粉丝都被他柔情歌声折服，在他唱歌时都安静聆听，只是有人偶尔控制不住传来几声“Bright”的喊声。

Bright诚意满满，不仅在现场待了一段时间，在停车场欲乘车离去时，在场等候粉丝不断向他喊话，他原本已要上车，听见粉丝呼唤，最终还是不顾团队人员阻拦，面带微笑缓缓走向粉丝，近距离与粉丝交流，还为粉丝在手机上签名，可谓有求必应。

Bright是多栖艺人，除了演戏与歌唱，他还是模特与节目主持人。Bright15岁便进入演艺圈，2020年凭借泰剧《假偶天成》一炮而红，被封为“国民老公”，2021年又乘胜追击出演泰版《流星花园》，使他在国际获得广泛关注。

Bright在2023年也收获满满，不仅去年1月在纽约时代广场银幕上被评为“亚洲最具影响力的20位名人”，还因人气高企与其商业价值，入选“2023年全球20位具时尚影响力人物”及“2023最帅男士”。

不仅如此，Bright在Instagram的追踪人数也超过1800万，Bright此前在访问中也透露过，他是新加坡常客，之前会来新加坡旅游，他也曾无数次来本地出席活动。