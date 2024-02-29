首次合作默契110分 金南珠：车银优像外星王子

金南珠（Kim Nam-joo）时隔六年重返小荧幕，主演韩剧《美好世界》（Wonderful World），首次遇见对手车银优（Cha Eun-woo）就被他的外形迷住，觉得“他看起来像是从别的星球来的王子”。

《美》剧2月29日在首尔举行记者会，《联合早报》受邀线上参与。52岁的金南珠说能与车银优合作非常开心，大赞26岁的他人好性格更好，思想也非常开明。她说：“相处下来，我觉得他就像我的弟弟。（因为年龄差距）这么说是不是太过分？还是说侄儿比较贴切？”

车银优和金南珠说彼此默契好，拍摄很愉快。（取自MBC官网）

在旁的车银优连忙卖嘴乖说想当金南珠的弟弟。谈到首次合作，他说：“开拍前我们围读剧本，我对前辈的第一印象是觉得她很高贵，之后一起吃饭，她主动交谈，我感觉她人很好。”

车银优认为，若100分为满分，那两人的默契肯定是100分。金南珠闻言加码，说：“我们的默契意想不到地好，我觉得是110分！”

车银优突破戏路，这次饰演充满神秘感的粗犷汉。（取自MBC官网）

车银优补充，两人合作非常愉快，他从金南珠身上学到很多，在片场遇到难题时，金南珠总会给予良言。有一次户外拍摄，他们遇到金南珠的粉丝，一般上工作人员都会请粉丝离开以免干扰拍摄，金南珠却告诉粉丝“如果对于拍摄好奇，就静静在一旁观看”，让车银优觉得前辈非常酷，也非常照顾人。

3月1日通过Disney+播出的《美好世界》探讨人性，讲述承受丧子之痛的殷秀贤（金南珠饰），以自己的方式处决凶手后所过的悲痛生活。车银优则饰演内心满是创伤且充满神秘感的粗犷汉。他一改过往的帅气暖男角色，虽然这次突破戏路，但不觉得有压力，反而很享受在片场拍戏的时光。

金刚于：金南珠像妈妈

45岁的金刚于（Kim Kang-woo）称自己还没有出道，就在电视上看金南珠演戏，想不到有一天能演她的老公。

金刚于想不到有机会演金南珠的丈夫。（取自MBC官网）

他说：“她是个非常有经验的演员，和她对手，我不希望添麻烦。让我意外惊喜的是，她从拍摄第一天就让人感觉舒服，也让对手有足够空间发挥。我感觉她像是一个放手让孩子自己做事的妈妈。”

金南珠则赞对手：“我觉得对不起金刚于，因为我们年纪差这么多（七岁）却演夫妻。我虽然很有经验，但必须说他真的是非常成熟的演员。”

林世美（Lim Se-mi）在剧中与金南珠情同姐妹，能和资深前辈演戏让她倍感荣幸。她说：“我在片场看她演戏总是看得入迷，她也非常照顾我。”

金南珠：孩子不需要我

金南珠过去六年与工作隔绝，把时间和精力都花在陪伴孩子。她说，现在孩子长大了不需要她，正盘算要复出时，接到了《美好世界》的剧本。

为人母的金南珠说能体会角色的心情。（取自MBC官网）

她之所以有自信演出角色，是因为自己也是母亲，她能体会一个母亲的所有感受。导演李胜英（Lee Seung-young）则赞叹金南珠的精湛演技，认为她是角色的不二人选。他说：“拍摄七个月，我每天都被她的表演震慑，我希望她一直演戏，因为韩国观众还没有看到她的所有面貌。”