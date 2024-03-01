韩综解密公寓谜团 Jennie重归综艺搞笑

公寓404

Apartment 404

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穿越时空，解密公寓曾发生的种种事件，成员们要靠脑力、体力和毅力解开谜题。

推理综艺《公寓404》由韩国名嘴刘在锡、韩女天团Blackpink成员Jennie、韩剧《异能》演员李正河，以及演员吴娜拉、车太铉、梁世灿主持。每集主题由真实事件改编，人物和事件经重演还原。六名成员入住公寓后，以居民身份通过各种挑战和游戏获得线索，穿越时空破解曾经发生的真实事件。

第一集，六名成员分两组，Jennie、刘在锡和梁世灿为艺人组，吴娜拉、车太铉和李正河为演员组。两组分别开车到发生“事故”的公寓，在路上通过电台得知事故内容。这集的主题追溯到1998年，工人在施工时意外挖到某个物件而掀起讨论的新闻事件。

Jennie捏米煮饭成粥

Jennie时隔六年回归综艺荧幕，在节目拍摄期间就引起不少关注。她曾在“Running Man”和李光洙闯鬼屋时吓到爆哭，可爱又可怜的经典场面，展现充满综艺感的一面。

这次她同样可爱搞笑。比如成员准备午餐时，Jennie负责煮饭。她认真地开始洗米，不过洗米方式却很不同——时不时捏着米，如捏饭团一样把水挤出来。刘在锡和梁世灿看到Jennie“奇特”的洗米法很无语，便上演坏岳母欺负媳妇的戏码逗Jennie。

Jennie洗米时把米抓起，挤出水（左图），最后煮完饭发现水加太多，米变成粥（右图）。（节目截图）

Jennie关上电饭锅准备煮饭，梁世灿再次搞怪说：手要放在锅盖上才能煮饭。Jennie听完顺势把手放在电锅，立刻发觉自己被耍了，撒娇地捶着他笑道：“别骗人，世灿哥！”这个反应让刘在锡直呼：“刚才Jennie的反应很可爱。”还顺道搞笑模仿她“生气”的模样。

一阵闹哄过后，Jennie精心准备的饭好了，她打开锅盖查看成果，不过一打开就立马惊呼“关起来吧”。刘在锡和梁世灿不解地打开锅盖，原来Jennie煮饭时加了太多水，本该是香喷喷的米饭变成一锅黏糊糊的粥。Jennie惭愧地苦笑，幸好节目组预备了泡面，才不至于“没饭吃”。

综艺老手相聚笑点多

每集主题穿梭于不同的年代，节目组也把公寓装潢打造成90年代的风格。从老旧电视机、按键电话到家电品牌皆还原当时面貌。就连成员驾驶的汽车也是手动挡汽车，许久未开手动挡汽车的车太贤下车时笑说，自己的小腿踩离合器踩到抽筋。

除了Jennie和李正河，其他成员都是综艺老手，聚在一起笑点满满。成员们须要玩游戏获得线索，其中一个游戏戴眼罩进行，车太贤正在找眼罩时，梁世灿找到看似眼罩的黑布条准备帮他戴上。车太贤拿到眼部，世灿忽然发现是一条袜子，大笑喊道：“哦！是条袜子。” 一旁的吴娜拉惊呼：“那是我的袜子啊！”原来娜拉为了玩游戏更方便，把袜子脱下放在一旁，三人笑翻天。

梁世灿误把袜子当眼罩，还为车太贤戴上（右图）。（取自节目截图）

节目最后还有经典的反转和背叛戏码，不过总体来看第一集的剧情略显平淡，游戏简单，大多依靠Jennie和几位综艺前辈的搞笑互动撑起看点。节目每逢星期五更新，期望接下来的剧情更精彩。