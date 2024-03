成为饭吧 A Good Supper

e乐(新电信Ch11/501) 晚上8.50

韩剧,讲述天生具有传统宫廷料理大师秘技手艺的年轻女孩英信,从小就跟乡下小火车站旁破旧饭店的老板京秀学做饮食,他们为客人准备便宜又温暖的晚餐,顾客包括跟着离婚的父亲开始农村生活的正勋,被老奶奶养大的五福,还有因为父母是双职工主要在饭店吃饭的多情。这些同龄人在长达12年的晚上都聚集在饭店同桌吃饭,铸就了比家人更紧密的联系。

水行侠:失落王国

Aquaman and the Lost Kingdom

HBO Go 已上线

DC超级英雄电影,温子仁执导。亚特兰提斯一族的血脉,是释放诅咒的钥匙,也是拯救世界的希望,水行侠(Jason Momoa饰)克服己见,联手弟弟Orm(Patrick Wilson饰),同心协力对抗“黑蝠鲼”(Yahya Abdul-Mateen II饰)。

南洋女儿情

8频道 晚上7.30

世襄暗示天晴不堪重任,并强行自荐重建老宅。南兰早就看出世襄的野心,故意把世襄派出去对付雪樵。

最佳拍档之女皇密令

Aces Go Places III

天映频道(星和Ch868,新电信Ch585) 晚上9.00

主演:许冠杰、麦嘉、张艾嘉。金刚放假到巴黎时,遇上女皇与英国特工邦先生执行“女皇密令”,要从香港警员手中盗回宝石。返港后,金刚才发现假女皇与邦先生实为国际犯罪集团,他与光头神探合力阻止邦先生盗宝。