《浪姐5》谢金燕抵长沙机场 传林心如迎战杨谨华

（综合讯）中国实境节目《乘风破浪的姐姐》（改名《乘风2024》，简称《浪姐5》）2024年迈入第五季。中国大陆媒体2月29日报道，第五季的台湾代表疑为谢金燕、曾沛慈、杨谨华、周蕙、郭书瑶等。《中时新闻网》报道谢金燕和曾沛慈被拍到现身长沙机场。另有指，电视剧《华灯初上》的情敌组合兼好友将在《浪姐5》正面对决，林心如将陪杨谨华参战。《壹苹新闻网》报道杨谨华已抵达长沙，林心如则淮备搭3月1日的飞机赴约。

（更新）《壹苹》1日傍晚求证林心如方面时，获得的答案是，林心如因档期另有安排，不会参加《浪姐5》。

杨谨华已抵达长沙录制《浪姐5》。（互联网）

传闻中的《浪姐5》大陆女星受邀名单为韩雪、戚薇、袁娅维、萨顶顶、柳岩、王琳、朱丹、蔡文静、尚雯婕、陈丽君、何洁、周扬青、万妮达等。周扬青2月29日被拍现身机场，基本上已算是确认参加节目。此外，继先前邀请韩国女团少女时代前成员Jessica后，传闻这季也会邀请韩女团Kara成员妮可（郑龙珠），但她尚未被拍到现身长沙机场。

目前曝光的名单中，“姐姐”谢金燕的讨论度不少。另也有人质疑为何节目组会请周扬青参加，质疑“周扬青去干嘛？长得漂亮又有钱，这就是传说中财富自由没事做吗”、“网红加罗前女友的噱头”。

谢金燕现身长沙。（互联网）

曾到韩国当练习生，以韩团FIESTAR成员出道的大陆女星曹璐先前积极说会参加征选，但不幸落空被淘汰。她2月29日无奈地说：“没有任何消息就是这次面试的答案吧，没关系，还是那句话成功和自豪感是两回事，这次我面试虽然失败了，但是我永远是我心目中那个最自豪的自己！”