“夜市星手”陈罗密欧和郭坤耀 逾4000元盈利捐慈善

捐赠《开档咯！夜市星手》盈利，陈罗密欧、郭坤耀为善最乐献爱心。

陈罗密欧和郭坤耀在综艺节目《开》中成功获胜，赢得在夜市开档期间赚取的盈利。陈罗密欧近日通过社媒分享，已经把这笔赢来的钱分别捐给新加坡协助残障者自立局（SG Enable）以及“为动物发声”（Voices for Animals），两机构各别获得2150元和2000元善款。

陈罗密欧：懂得珍惜知足

陈罗密欧接受《新明日报》访问时说：“决定捐款，是因为之前参与了几次在新协立综合设施（Enabling Village）举办的活动，也和一些受益人及他们的家属聊天，即使他们的生活有不少挑战，但都过得很快乐。从他们身上我看到了如何从艰难中得到力量，更让我觉得要珍惜和知足自己所拥有的，所以就决定把一半的钱捐给他们。”

他也说：“至于‘为动物发声’，因为我是爱狗人士，去过流浪狗收容所，很佩服照顾这些流浪狗的义工们，所以也希望用另一半的钱帮助动物。我和坤耀都觉得能够同时帮助人和动物是个很好的选择。”

陈罗密欧平时每个月也会固定捐款数百元帮助有需要的人，偶尔也会去当义工，之前还曾助养过蒙古族的小孩。“帮助老人最多，接着就是癌症病患、残疾人士群体。这几年也开始帮助动物，只要有遇到相关的慈善活动都会支持。”

陈罗密欧也分享在当义工期间，遇到难忘的回忆。“曾经和发廊为癌症幸存者举办了‘Makeover Magic’活动，发廊为他们做妆发，有的戴上了假发，而我的工作就是帮她们把最美的一刻拍下来。当她们看到拍出来的效果时，脸上的笑容是最有感染力的。而我这简单的拍摄，能够让她们永远保留着美丽的画面是值得的。”

郭坤耀：节目中胜出感意外

郭坤耀说，公司一直以来都会为新加坡协助残障者自立局举办慈善活动，所以也想尽一分力。至于捐款给“为动物发声”，是因为他和陈罗密欧都很喜欢动物。

郭坤耀也透露，录制节目时并没有想到自己会赢。“当时挺惊讶的，因为在比赛时我很专注地做鸡肉卷，只想着要做得好吃让顾客享用。我也很意外能赚取那么多盈利，很感谢到场支持的公众。”

另外，今年已经是郭坤耀第八年参加义工，每个月去协助患有癌症的儿童与狗儿们互动，进行宠物治疗。

“很开心看到之前跟我一起互动的小朋友慢慢康复。在这些小朋友最低落或不开心的时刻，我能够有机会尽一分力让他们脸上露出笑容，我真的很乐意。”