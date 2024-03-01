《婚后事》开播四天惹议 陈自瑶首当女一演技被批浮夸

首次当女一，陈自瑶演技被轰浮夸！

香港无线电视（TVB）新剧《婚后事》开播四天，掀起网络热议！

《婚后事》星期一（2月26日）开播至今第四集，观众看后反应两极化，网络更是掀起了一片热议，让这部剧无形中被抄热，是否有助于推高收视率，拭目以待！

记者整理了网络对《婚后事》的反应，其中不少网民对该剧的故事赞誉有加，由于该剧以四个主题章节围绕来述说现代人对婚姻的看法与态度，也探讨了爱情与婚姻中含有多种争议性的话题，这四个主题包括“离婚”、“不忠”、“错爱”和“修复”，几乎每一集都有主题来呼应相关章节，从主角的视角展现故事的真相，设计可谓是别具匠心。

不过，首次当女一的陈自瑶在剧中的演出却被网民轰，说她的演技过于浮夸。

剧中陈自瑶与罗子溢是夫妻，因无法忍受出轨被原谅的丈夫依然留恋“小三”，决定离婚。第二集中，陈自瑶揭穿老公罗子溢留恋“小三”发癫，七情上面咆哮说：“我要离婚！”记者观看了那一集，与网民同感，陈自瑶的表现实在过火，尤其看到她拉起青筋发狂似大声咆哮，整场戏的演出过分浮夸，再加上她拉起嗓门，让人有种冲动想关机不看。

黎诺懿与赖慰玲上演火辣鸳鸯浴。（取自网络）

黎诺懿大胆演出获赞

撇开陈自瑶，《婚后事》打破了TVB传统剧集的拍摄及包装手法，当中最叫人哗然的是，挑战电视尺度，尤其在适合一家大小饭后看电视的黄金档的尺度，第三集出现黎诺懿裸背露股，还与赖慰玲上演火辣鸳鸯浴戏，可说是近年来TVB少有的大胆挑战尺度。

对于黎诺懿的大胆演出，网民纷纷赞赏，更表示他眼神有戏，演技大有进步，可说是他的代表作。

作品被选为插曲 马来西亚歌手不知情？

近年来，TVB的电视剧都会选择一些经典歌曲为剧集主题曲或插曲，并由新生代翻唱，像《金宵大厦》就由新生代歌手谭嘉仪和谷娅溦分别演绎《今宵多珍重》的华语和粤语版本，而这次，《婚后事》则由谷娅溦翻唱了马国创作歌手菲道尔的作品《阿拉斯加海湾》为插曲。

根据马国报章报道，对于歌曲被选为电视剧插曲，菲道尔毫不知情，而是被朋友、网民帖文标记下才知情。对此，菲道尔经纪人表示已委托版权公司去处理。

《阿拉斯加海湾》是菲道尔20岁失恋时写的歌曲，该曲在抖音的总点阅率约7亿，YouTube的点阅率约300万。