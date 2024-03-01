售票网释出泰勒丝门票 粉丝抢票败在临门一脚

美国流行天后Taylor Swift（泰勒丝）在新加坡举办六场时代巡回演唱会（The Eras Tour）。3月2日首场演出举行前夕，Swifties圈3月1日早上起传出，演唱会合法售票网Ticketmaster释出不同场次的零星门票。许多当初买不到票的粉丝抓紧最后机会抢票，有人如愿以偿，有人就差临门一脚。

有粉丝1日早上加入购票的网络队伍，成功进入购票步骤后，却被系统要求输入购票通行码（access code）。所谓的购票通行码，是购票流程设计上增设的一个步骤，犹如入场券，无论是在线上售票平台或经由SingPost售票处，持有代码者才有资格抢票。

有泰勒丝的粉丝在小红书发文，直言肯出钱买购票通行码。（互联网）

泰勒丝新加坡演唱会门票2023年7月公开发售，通行码必须在当时索取，言下之意是，假如当初没有索取通行码，或找不回当时的通行码，这次也无缘购票。

社交媒体小红书上有不少粉丝“求码”。有人愿意“送码”协助买不到票的Swifties，但也有人探到商机“卖码”。记者看到有小红书网民发文：“我要买泰勒丝新加坡演唱会的通行码，谁有？我付钱。”发文不久后，即有网民在留言处回应愿意卖码。

Carousell上卖不了票 卖得了代码

此外，二手交易平台Carousell为遏止诈骗案发生，在2月23日宣布，平台即日起至3月9日停止售卖泰勒丝的新加坡演唱会门票，而且最迟在2月26日将平台现有的相关商品信息删除。

Carousell上的投机者卖不了泰勒丝的演唱会门票，但卖得了通行码。记者1日下午在该平台上，看到不少“卖码”和“求码”的内容。