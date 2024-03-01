娱乐吃瓜：泰勒丝中国粉丝群组 380人来新看首场演出

不只天后风尘仆仆，粉丝们也陆续抵达新加坡。

美国流行天后Taylor Swift（泰勒丝）的新加坡演唱会3月2日将展开，一名刘姓读者向《联合早报》爆料，星期四（2月29日）晚上在北京首都国际机场碰到一名粉丝，他的背包上挂着一个特制牌子，写着：你怎么知道我要去新加坡看泰勒丝（Taylor Swift）演唱会？”。

经读者转述，早报得知25岁的薛润泽是第一次到访新加坡，他抢到首场的票，因是打工人，请了星期五一天的假，星期六看演唱会，星期日回国。薛润泽的女友也是泰勒丝的粉丝，两人29日一下班就直奔机场。两人都是老粉，交往后因有共同喜好感情更加深厚。

他也大方展示了他所加的一个微信群组，他们有300多人都是看3月2日的首演，大家分别从中国大陆各地飞去新加坡，有一些已经提前抵达了，正在新加坡旅游。”据悉，该群组有约380人左右，都是首场演唱会的观众。

薛润泽透露，他从2013年高中时代就开始听Taylor Swift的音乐，至今已经超过10年。他现在内心非常激动，从（演唱会）几天前就开始制作一些周边物品，包括扇子、手幅、友谊手链等。

薛润泽制作一系列与泰勒丝相关的周边。（读者提供）

他展示在网上找商家定制的扇子，扇子的正面是Taylor Swift历年来专辑的封面，背面则模仿中国一家椰汁品牌的包装，上面有多行逗趣的句子：“别太羡慕”、“想泰勒丝的风还是吹到了新加坡”、“请查看本人3月行程”、“全凭本事抢的票”等，趣味十足的句子加上反差大的色彩搭配，让扇子非常抢眼。

薛润泽也分享亲手制作的友谊手链，与新加坡粉丝所制作的手链有些许不同，珠子的材质并非塑料而是类似琉璃材质。他期待在演唱会现场，可以和来自不同地区的粉丝合影及交换友谊手链。

薛润泽抵新后与早报分享对新加坡的印象：“干净整洁，短暂的行程中遇到的人都热情友善。领取了演唱会礼盒，工作人员的服务也很热情，让我能更沉浸在（演唱会的）氛围中。”

记者从社交媒体上所观察，有不少粉丝近日都陆续抵达狮城，他们来自马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、中国等各地粉丝。早报记者28日走访国家体育场一带，碰见来自菲律宾与中国的霉粉已打成一片，几小时前才认识的三人已决定好一起在狮城旅游。