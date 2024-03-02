全球观众爱忍者英雄 善良阴郁男主角救国

忍者之家 House of Ninjas

可在Netflix观看

串流平台Netflix自制日剧《忍者之家》，上线首周观看人次420万，夺下全球非英语剧第二名，在16国登上榜首，92个地区入列十大，第二季的拍摄势在必行。

以日本忍者作为题材，故事围绕服部半藏（到了现代改姓为“俵”）与风魔小太郎两大忍者派系对决。话说六年前在政治人物绑票案中，俵家长子岳（高良健吾饰）不幸身亡，家族大受打击，决心当普通人。一家之主壮一（江口洋介饰）坚守经营不善的酿酒厂，不愿重出江湖，妻子阳子（木村多江饰）却念念不忘忍者生涯。次子晴（贺来贤人饰）因心软放过风魔首领（山田孝之饰）而导致哥哥之死，心怀愧疚无法走出阴影。妹妹凪（莳田彩珠饰）则坚信哥哥尚在人间，自己暗中苦练忍术并不时盗窃宝物。六年来，风魔党已发展成为新兴宗教团体，并密谋策划撼动国家根本的阴谋，俵家在“忍管局”威逼利诱之下，挺身而出对抗死敌。

未显现忍术的神秘诡异

《忍》旨在讨好的是全世界的一般观众，故事相当通俗，推出后果然获得不错的评价，不过对熟知日本历史或看惯日剧的观众，对此剧应该会无感，因为情节转折在预料之中，毫无惊喜，正邪两极化到刻板乏味。剧中不断强调忍者是“Shinobi”，而非“Ninja”，还强调后者带有贬义，但英文剧名却是“House of Ninjas”，剧组的矛盾操作，成为最大吐槽点。

出自Netflix的《忍》制作水平确实比一般日剧高。可惜美国人眼中的忍者世界，仅仅流于表面。担任导演、编剧的Dave Boyle（戴夫鲍伊）曾拍过几部以亚洲人为焦点的作品，他把忍者拍成类似漫威英雄（只是缺少异能），还设定犹如“神盾局”的“忍管局”负责监控忍者。

更大的败笔在于几场激战，主要以武士刀对决，但专长暗杀的忍者又非武士，制敌招式何止如此而已？包含暗器、易容、隐身术等可天马行空发挥的精彩点，《忍》毫无着墨，完全显现不出忍术的神秘诡异，对忍者身处21世纪的挣扎与定位也无描绘，把一个原有潜力有趣甚至动人的题材，拍成平平无奇的一般商业娱乐制作。

《忍者之家》企划来自男主角贺来贤人，此剧在全球大受欢迎也让他的事业更上一层楼。（Netflix提供）

忍者记者擦不出火花

《忍》概念其实来自男主角贺来贤人，据说他带着20页企划书自荐，所以他还身兼企划、联合执行制作人等职务，为了演出拼尽全力接受半年训练，增重15公斤。可惜主角未必是全剧最出彩的，贺来贤人之前在《我是大哥大》饰演刁钻搞笑的角色，显然比他在此剧板着脸背负家国大义的善良阴郁角色更适合，《忍》扮演大哥的高良健吾亦正亦邪，比主角更有魅力。

江口洋介扮演忍者家族的一家之主，表面上经营酿酒厂。（Netflix提供）

山田孝之饰演的风魔小太郎，是剧中企图颠覆日本的忍者后代。（Netflix提供）

贺来贤人与剧中扮演追查真相的记者吉冈里帆也擦不出浪漫火花。话说回来，气质如狡黠狐狸的吉冈摆出正义女主角之姿也无说服力，怎看她都更适合当诡计多端的忍者。日剧迷熟悉的江口洋介到了中段才有发挥空间，重出江湖出手仍然酷帅。对山田孝之的演出有期待，可惜他严肃平和地诠释“救世主”总觉带几分喜感，始终难以让人投入。