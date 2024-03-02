记者大声说：今年台剧精彩可期

2024年才过两个月，我已经看了几部不错的台湾剧。刘冠廷和王净主演的《非杀人小说》怪诞有趣，柯震东和詹子萱主演的《爱爱内含光》大胆吸睛，现在追看的《华丽计程车行》温馨接地气，更是直中红心，有预感它将是我今年心水剧的前三名。近年的台剧水准不断提升，从题材、拍摄到演员表现都有所突破，今年还有不少具看头的重头剧，像林依晨和许玮甯的《不够善良的我们》、张孝全和许玮甯的《谁是被害者2》、吴慷仁和李沐的《塑胶花》、谢盈萱和杨谨华的《影后》，以及锺欣凌和张书伟等的《我的婆婆怎么那么可爱2》等，精彩可期。——李妙音

香港老戏骨卢宛茵曾演出70多名男艺人的妈妈，早前有报道说她申请了健力士世界纪录，盼获认证为剧集中饰演最多艺人妈妈的女艺人。几年前娱乐圈开始流行用“XX专业户”来形容一些常成功演出某种特定角色的艺人，如“渣男专业户”“富二代专业户”等等。韩国娱乐圈也常见“国民奶奶”“国民初恋”等用词，被视为大众对演员能够演活一种角色的认同。这样的标签给予艺人直接的肯定，我觉得卢宛茵这一举动值得鼓励，试想如果用了大半辈子做好一件事，何不为自己争取一个认证？——赖婉丽

韩国娱乐圈爆离婚潮，曾复婚的黄正音坦言婚姻难再维持，在IG连发多张老公的照片，字里行间不难闻出讽刺意味。《黑暗荣耀》的“变态老师”许栋元，为多部知名韩剧唱过OST的女歌手Ben，也在同天宣布离婚。其中，42岁才遇见真爱，一年就闪离的许栋元最叫人意外。这让我想起最近热播韩剧《绝佳的解决士》的台词，剧外也有过一段婚姻的李智雅说：“婚姻还有失败一说吗？婚姻并不存在成功与失败，只有结束婚姻的人，与持续婚姻的人。”——曾慧仪