癌末女孩遗愿是看泰勒丝演唱会 新加坡品牌为她圆梦

新加坡的九岁女孩Keira（凯拉）不幸确诊脑癌末期，目前在新加坡国立大学医院接受治疗。她从前最爱唱跳，直到去年11月，身体情况恶化，不得不使用轮椅。她最后的心愿便是看偶像Taylor Swift（泰勒丝）的演唱会，新加坡品牌Aupen决定为她圆梦，赞助她看泰勒丝3月7日的新加坡场演唱会。

品牌通过VIVA孩童癌症基金会（VIVA Foundation for Children with Cancer）从中牵线，联系上凯拉的家人，并为她买下约为3万新元的演唱会门票配套，当中包括私人酒店套房。

泰勒丝与球星男友牵手上街时，手里拿着Aupen包，为品牌增加不少热度。

Aupen与泰勒丝颇有渊源，泰勒丝被拍到与球星男友Travis Kelce（特拉维斯凯尔西）牵手上街——侧面坐实恋爱传闻时，手里拿的包就来自Aupen。不愿露面或具名的品牌创始人告诉《联合早报》：“我们希望能实现凯拉的愿望，让她能亲眼看到泰勒丝的现场演唱。我们也希望大家能多多支持，让泰勒丝将“22”帽子送给她。”

泰勒丝在悉尼场演唱会将帽子给了9岁的患癌粉丝，她先是在粉丝面前蹲下，给了她一个拥抱，再把帽子轻轻戴在她头上。（互联网）

“22”帽子是泰勒丝“时代巡回演唱会”（The Eras Tour）的传统，泰勒丝会在演唱歌曲“22”时，随机将一顶黑色帽子送给台下一名粉丝。泰勒丝在2月23日的悉尼场演唱会上，将这顶帽子给了同样患癌的9岁澳大利亚粉丝Scarlett（斯嘉丽）。

凯拉会和妈妈一起去看演唱会，除了“22”帽子，她最期待的便是现场跟着偶像一起唱她最爱的歌曲“Love Story”。