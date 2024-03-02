炎亚纶怒驳“爱过汪东城” 揭黑粉买热搜价格

（综合讯）汪东城与炎亚纶不和表面化，双方撕破脸？最近汪东城疑似单方面将炎亚纶从飞轮海除名，炎亚纶也不忍地回击了。

2月26日，有网民在炎亚纶（改名吴秉孺）的社媒账号留言：“你对汪东城死心吧，他不爱你了！”炎亚纶立刻愤怒回怼：“我从来没爱过汪东城，你要爱就赶紧去爱，我怎么可能会爱一个整天以性取向羞辱人的人？”

他的留言迅速引起热议。有网民持续怼他，说他总是以他的性向骚扰汪东城，还有人总结“爱而不得的怒吼罢了”“爱过然后被伤过，现在是无法原谅”，坚持不信炎亚纶所言。

最近Energy合体复出，有网民问吴尊飞轮海何时再合体，吴尊回说要问其他三个成员。汪东城回吴尊，要找的飞轮海其他三人是不是他和辰亦儒、郭品超。他提不在组合的郭品超，却不提成员之一的炎亚纶，等于直接把炎亚纶从飞轮海除名，似乎因此惹怒炎亚纶。

“微博热搜榜第一名价位：500万人民币”

炎亚纶回复网民。（微博截图）

网民一直拿早年他和汪东城之间的绯闻作文章，指他对汪东城穷追猛打，汪东城责对他避如蛇蝎。飞轮海解散至今无法合体，相信和两人不和不无关系。

针对一些人老拿他和汪东城作文章，炎亚纶也发文怒斥：“（中国）大陆就是有一种天天假装自己是唯粉的脑残CP粉，整天想搞事情，喜欢买微博热手，天天让我享有热一的位置。”他还透露所谓的微博热搜榜是用金钱买回来的：“热一大概是500万人民币（约95万新元）以上的位置。秘辛是微博热搜每一个位置都有一个价码。”

他也指这些CP粉会盗用男生假头像来与他聊天：“然后截图一些他们想搞事情的对话来博取关注，还会无限地在被封锁之后创办新账号企图混淆视听。”对这些行为令他直呼噁心。

炎亚纶目前还有官司在身，他被控一名未成年的网红发生关系，目前仍在审讯中。